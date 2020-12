Cyberpunk 2077: Xbox Series X tem modo performance e desempenho; PS5 não

Segundo reportado pela equipe do VGC, a versão retrocompatível de Cyberpunk 2077 no Xbox Series X permite que os jogadores escolham entre opções de desempenho, enquanto no PS5 o game possui as configurações padrões travadas do console.

Após uma série de testes sobre o desempenho das versões retrocompatíveis de Cyberpunk 2077, os analistas descobriram que o Xbox Series X entrega uma alternativa para os usuários, permitindo a escolha entre o modo dedicado à performance ou o dedicado à resolução, assim como vem ocorrendo com diversos títulos da nova geração.

“A versão PS4 de Cyberpunk 2077 parece padrão para 60 fps no PlayStation 5,” disse Andy Robinson, editor do VGC. “Mas, aparentemente, não há opção de sacrificar a taxa de quadros por uma resolução mais alta como no console de próxima geração do Xbox.”

Em entrevista dada em novembro deste ano para a Euro Gamer, a desenvolvedora Psyonix, de Rocket League, já havia mencionado sobre as tecnologias dos consoles da Microsoft e sobre seu potencial para receber títulos melhor otimizados, um dos principais motivos para facilitar a melhoria de jogos retrocompatíveis. “Habilitar 120 Hz no Xbox Series X/S é um pequeno patch, mas habilitá-lo no PS5 requer uma porta nativa completa devido à forma como a compatibilidade com versões anteriores é implementada no console”, comentou.

Cyberpunk 2077 será lançado em 10 de dezembro para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X e PC.