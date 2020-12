D’Alessandro deixa Inter após 12 anos com trajetória vitoriosa

Neste sábado (19), Andrés D’Alessandro deu ponto final à sua vitoriosa passagem pelo Internacional. Depois de 12 anos, o argentino entrou em campo pela última vez pelo Colorado, na vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, no Beira-Rio, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador de 39 anos entrou aos 41 minutos do 2º tempo, no lugar de Patrick. Foi pouco tempo de jogo para o tamanho de D’Alessandro no Inter, mas suficientes para a emoção tomar conta do estádio, vazio por conta da pandemia da COVID-19.

Aos 48 minutos, Rodrigo Dourado passou a braçadeira de capitão ao jogador, que logo após o apito final do jogo, que durou 50 minutos no 2º tempo, foi abraçado pelos seus companheiros e se emocionou.

O técnico Abel Braga, inclusive, deu um beijo na cabeça do jogador, que não conseguiu segurar as lágrimas depois de ser erguido para o alto pelos jogadores colorados.

Foram aí que começaram as homenagens no gramado do Beira-Rio. Do telão do estádio, mensagens enviadas ao jogador, que já ao lado da família, que acompanhou o jogo de um camarote, bastante emocionado.

Depois, foi a vez de D’Ale discursar. “Parece que passa um filme passa pela cabeça. São muitos anos, não tem como não se emocionar. Vou sentir muita saudades”, declarou o argentino do gramado.

D’Alessandro encerra sua trajetória no Inter com 517 jogos, 95 gols, 113 assistências e 13 títulos, sendo o da Conmebol Libertadores 2010 o mais importante entre todos.