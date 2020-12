Dança dos Famosos da pandemia sofre mais três baixas, e Faustão se desculpa · .

Fausto Silva abriu o Domingão do Faustão com um pedido de desculpa para os telespectadores. O apresentador da Globo informou que, “por diferentes motivos”, a Dança dos Famosos realizada no ano da pandemia sofreu mais três baixas em seu elenco na última semana: Marcelo Serrado, Lucy Ramos e Bruno Belutti.

“A final da Dança será em 20 de dezembro, com valsa e tango. Hoje nós teremos aqui para dançar o samba Guta Stresser e Jefferson Bilisco, Danielle Winits e Fernando Schellenberg, e Luiza Possi e Daniel Norton”, anunciou Faustão.

“Uma explicação logo na abertura. Neste ano, Beto Silva, o diretor da Dança, teve problemas como toda a equipe por causa da pandemia de Covid-19. Nós já tivemos as saídas de Marcelo Serrado, agora Lucy Ramos e Bruno Belutti, cada um com um problema, seja com professor ou algum parente contaminado”, se explicou apresentador.

Neste domingo (6), o programa deu início às semifinais, que serão disputadas em duas semanas, com grupos separados. Os três casais com a melhor pontuação avançam para a decisão. “No domingo que vem, talvez eles [os três últimos afastados] estejam aqui. É uma Dança que começou com 12 concorrentes e nós tivemos de contornar”.

O quadro do Domingão enfrenta uma crise médica em seus bastidores. A produção redobrou os cuidados para exibir a competição em meio à pandemia de coronavírus (Covid-19), mas Felipe Titto acabou contraindo o novo coronavírus.

Uma das bailarinas escaladas para a Dança dos Famosos, Gabriela Balttazar também testou positivo para a Covid-19 no início do quadro. Anunciada como parceira de Zé Roberto, ela foi substituída por Larissa Lannes.

No entanto, assim como Titto, Zé Roberto e Juliano Laham acabaram ficando de fora da nova etapa da competição. O jogador de futebol sentiu fortes dores na lombar, enquanto o ator fez uma cirurgia para retirar um tumor benigno no rim. Mesmo com as dificuldades, Faustão defendeu a realização do quadro na pandemia.

“A gente pede desculpa ao público telespectador, mas realmente essa pandemia está atrapalhando a vida de muita gente e atrapalhando até a sua alegria aqui na Dança. As três melhores duplas vão para a final”, justificou Faustão neste domingo (6).

Dani Winits e Fernando Schellenberg são líderes

Semifinal da Dança dos Famosos

No grupo 1 da semifinal da Dança dos Famosos, quem se deu melhor no samba foi o casal Danielle Winits e Fernando Schellenberg, que fechou com 59,7 pontos. Eles foram elogiados pelo júri composto por Viviane Araújo, Lexa, Cristina Padiglione, Carol Agnelo e Lore Improta.

Luiza Possi e Daniel Norton fecharam com 59,6 pontos; Guta Stresser e Jefferson Bilisco anotaram 58,9 pontos. Faustão disse que espera contar com os cinco outros casais que não se apresentaram no palco neste domingo na próxima semana, inclusive os afastados.

“Esperamos a recuperação também da Lucy Ramos com Léo Santos, Bruno Belutti e Bruna Santos, e Marcelo Serrado e Beatriz Larrat”, admitiu o apresentador.

Caso consigam voltar, os três casais vão se juntar a André Gonçalves e Paula Santos, e Isabeli Fontana e Igor Maximiliano na disputa do grupo 2. Das nove duplas semifinalistas, as três que mais pontuarem se classificam para a decisão, em 20 de dezembro.