Dani Winits, Giullia Buscacio e Lucy Ramos estão na final da Dança dos Famosos · .

Após uma sequência de contratempos e baixas no elenco, a final da Dança dos Famosos terá três mulheres: Danielle Winits, Giullia Buscacio e Lucy Ramos. Elas foram as que mais pontuaram na segunda fase do reality do Domingão do Faustão e desbancaram as outras cinco duplas.

Neste domingo (13), o grupo 2 entrou no palco do programa de Fausto Silva para dançar ao som do samba. O júri artístico da semana contou com a cantora Simaria, e os atores Suzana Pires e Marcello Melo Jr., campeão da temporada de 2014 do reality show. Já a dupla técnica foi composta por Carol Agnelo e Lorena Improta, ex-dançarinas do programa da Globo.

Além de Giullia e Lucy, se apresentaram André Gonçalves, Isabeli Fontana e Marcelo Serrado, que não empolgaram os jurados e receberam notas mornas, quase todas abaixo de 10.

As atrizes da Globo foram as mais entregues ao ritmo e fizeram os jurados se emocionarem. Suzana Pires chegou a chorar na hora de avaliar Lucy. “Você realmente mandou a tristeza embora. Você é uma deusa, e admiro muito”, disse a avaliadora. “Tecnicamente estavam numa sincronia absurda. Ocuparam todo o espaço”, analisou Carol Agnelo.

No placar final, Fausto Silva exibiu os resultados das oito duplas que ainda restavam na competição e anunciou as eliminações, agradecendo a todos pelo esforço e dedicação em conseguirem realizar a temporada mais desafiadora, que sofreu fortes impactos por conta da pandemia de Covid-19.

Confira a classificação da semifinal da Dança dos Famosos:

1º lugar: Dani Winits, com 119,6 pontos

2º lugar: Giullia Buscacio, com 119,3 pontos

3º lugar: Lucy Ramos, com 119,2 pontos

4º lugar: Luiza Possi, com 118,9 pontos

5º lugar: André Gonçalves, com 118,8 pontos

6º lugar: Marcelo Serrado, com 118,4 pontos

7º lugar: Guta Stresser, com 118 pontos

8º lugar: Isabeli Fontana, com 117,9 pontos