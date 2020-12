Daniel Alves peita trio de Flamengo, Inter e Grêmio e pode ser só 8º a levar honraria com 37 anos ou mais

O agora meio-campista Daniel Alves é um dos pilares do São Paulo de Fernando Diniz, líder isolado do Campeonato Brasileiro e com 7 pontos de vantagem sobre o 2º colocado após a 24ª rodada, entrou na seleção do Prêmio ESPN Bola de Prata Sportingbet e está na briga direta pela honraria contra Gerson (Flamengo), 23 anos, Edenílson (Internacional), 30 anos, e Matheus Henrique (Grêmio), 22 anos.

Aos 37 anos, o ex-lateral-direito do Barcelona e campeão da Copa América de 2019 com a seleção brasileira começou a disputa nacional de 2020 atuando um pouco mais avançado, como meia, mas foi recuado e passou a se destacar ainda mais como segundo volante, principalmente nesta série invicta de 17 jogos que o time tricolor ostenta na competição.

Jogador mais velho do elenco do São Paulo, Daniel Alves pode repetir o feito de outros sete jogadores que ganharam a Bola de Prata com 37 anos ou mais.

Três deles, aliás, levaram o prêmio duas vezes após esta idade.

Manga foi o 1º. Em 1976, foi campeão e vencedor com o Internacional aos 39 anos. Depois, em 1978, com o Operário-MS, o goleiro ganhou o prêmio aos 41 anos, estabelecendo um recorde que dura até hoje.

Em 2014, Zé Roberto, com o Grêmio, ganhou como lateral-esquerdo, aos 40 anos. Dois anos antes, como meia, também pelo Grêmio, foi o ganhador aos 38.

Já o ex-lateral-esquerdo Júnior, do Flamengo, ganhou duas vezes o prêmio, em 1991 e 1992, mas como volante, aos 37 e aos 38 anos – este último, era o capitão do time que ganhou o Brasileirão.

Outros veteranos que ganharam a Bola de Prata foram Romário (em 2005, aos 39 anos), como artilheiro; o meia sérvio Petkovic, em 2009, pelo Flamengo campeão e com 37 anos; o lateral-esquerdo Roberto Carlos, com o Corinthians, em 2010, aos 37 anos; e o meia holandês Seedorf, com o Botafogo, em 2013, aos 37 anos.

Veja, abaixo, os jogadores mais velhos a ganhar a Bola de Prata

1 – Manga (goleiro, Operário-MS) em 1978, aos 41 anos

2 – Zé Roberto (lateral-esquerdo, Grêmio) em 2014, aos 40 anos

3 – Manga (goleiro, Internacional) em 1976, aos 39 anos

4 – Romário (atacante, Vasco) em 2005, aos 39 anos

5 – Júnior (volante, Flamengo) em 1992, aos 38 anos

6 – Zé Roberto (meia, Grêmio) em 2012, aos 38 anos

7 – Júnior (volante, Flamengo) em 1991 aos 37 anos

8 – Petkovic (meia, Flamengo) em 2009, aos 37 anos

9 – Roberto Carlos (lateral-esquerdo, Corinthians) em 2010, aos 37 anos

10 – Seedorf (meia, Botafogo) em 2013, aos 37 anos