Daniel Curi fala em choque de gestão no Santos e aposta em retomada da credibilidade por recuperação financeira do clube

Após o mandato do triênio 2018-2020, em sua maioria gerido por José Carlos Peres, e que recentemente conta com Orlando Rollo como figura administrativa principal, o Santos conhecerá neste sábado, 12 de dezembro, aquele que será o seu presidente pelos próximos três anos.

O ESPN.com.br conversou com cada um dos seis candidatos ao pleito em entrevistas por vídeo. Todos responderam às mesmas perguntas da reportagem. A apresentação de cada concorrente será feita por escrito, em primeira pessoa.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Em seguida, falam sobre a dívida do clube, avaliam a gestão Peres, opinam sobre relação entre Vila Belmiro e a construção de uma nova Arena, e explicam seus planos para o futebol do clube.

Veja abaixo a entrevista completa com Daniel Curi:

“Meu nome é Daniel Curi, tenho 48 anos, sou advogado desde 1995, com algumas especializações e mestrando pela PUC-SP. Sou sócio do Santos Futebol Clube há 42 anos. Nunca integrei nenhuma gestão executiva, mas tenho uma atuação marcante no Conselho Deliberativo. Já são quatro mandatos. Uma atuação mais marcante nos últimos seis anos, pois em 2015 assumi a presidência da Comissão de Inquérito e Sindicância do Conselho Deliberativo.

Nesse triênio 2018-2020 integrei 1º Secretaria da mesa do Conselho Deliberativo, cargo que deixei agora em setembro justamente em função das eleições, embora não houvesse obrigação estatutária nesse sentido, mas entendi por bem deixar a 1º Secretaria da mesa em respeito aos outros candidatos, à eventual paridade de armas, para não parecer que eu teria algum tipo de informação privilegiada.

Clique aqui e veja as entrevistas com todos os candidatos

Tive atuação marcante no Conselho Deliberativo nos últimos seis anos principalmente nessa Comissão de Inquérito e Sindicância. É um tema um pouco mais maçante, mas penso ser importante ser externado para o associado. A Comissão de Inquérito e Sindicância é quem recebe processos disciplinares dos ex-conselheiros que estavam à frente do clube. Por exemplo: em 2015 nós recebemos a reprovação das contas de 2014. Também recebemos processos sobre fraudes de eleição. É um cargo realmente difícil, espinhoso, que atrai mais antipatia do que qualquer outra situação.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Mas me parece interessante enaltecer para mostrar nosso compromisso com o Santos Futebol Clube, principalmente se levar em fala que Santos é uma cidade média, e você se indispor publicamente…subscrevi pareceres junto com meus pares sugerindo a expulsão dos quadros associativos de conhecidos ex-dirigentes do clube. Pessoas que frequentam os mesmos lugares que eu frequento.

Esse em parece um diferencial, principalmente em relação aos outros candidatos que frequentaram o Conselho Deliberativo. Todos eles praticamente assistiram às reuniões, com uma ou outra intervenção, e assinavam o livro de presença. Na presidência da Comissão de Inquérito e Sindicância você assina pareceres escritos. Muitos deles, inclusive, foram judicializados. Pessoas que foram penalizadas se socorreram no Judiciário. É um cargo que revela total desprendimento pessoal com relação à instituição Santos Futebol Clube”

Gestão Peres e a transição com Orlando Rollo

play 2:15 Candidato Daniel Curi concedeu entrevista exclusiva ao ESPN.com.br

Dívidas e saída financeira para o Santos

play 3:32 Candidato Daniel Curi concedeu entrevista exclusiva ao ESPN.com.br

Relação Vila Belmiro x nova Arena

play 2:45 Candidato Daniel Curi concedeu entrevista exclusiva ao ESPN.com.br

Propostas para a gestão do futebol

play 4:27 Candidato Daniel Curi concedeu entrevista exclusiva ao ESPN.com.br