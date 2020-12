Danilo Barcelos sai em defesa de Marcão depois de tropeços do Fluminense

O Fluminense briga na parte de cima da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. No entanto, os tricolores vêm de dois resultados adversos nas últimas rodadas.

A saída do técnico Odair Hellmann parece ter sido sentida pelo Fluminense. Mesmo com a efetivação de Marcão, que era auxiliar do clube, as atuações da equipe sofreram queda acentuada.

Marcão já começou a sentir a pressão pelos resultados. Só que o lateral esquerdo Danilo Barcelos saiu em defesa do treinador.

“Eu falo em nome de todo o grupo: a gente está super confiante no professor Marcão e feliz com o que a gente vem realizando. Tenho certeza que as coisas vão melhorar”, disse.

🎙Fala, Danilo Barcelos: “Tem que ser jogo a jogo. A gente vive um ano muito atípico. A gente fez isso aqui desde o início do campeonato. Nós temos uma pontuação muito boa. Eu acredito que temos que pensar jogo a jogo, até porque a gente tem confrontos diretos.” pic.twitter.com/kOZhTjJ60c — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 22, 2020

Danilo Barcelos citou a troca de comando e a adaptação dos jogadores ao estilo do novo treinador.

“Muito complicado, né? Uma troca de comando sempre vai ter alguns percalços. É apenas um início de trabalho. Falar que eu concordo com críticas, eu não concordo. É muito cedo ainda, e o trabalho do Marcão é muito bom. Ele tem o grupo todo na mão, como tinha também o professor Odair. A gente está se enquadrando ao estilo dele, que não muda muito do Odair. E eu tenho certeza que a gente vai encontrar uma forma. Foram apenas dois jogos. Claro que o torcedor está ansioso, porque a gente faz uma boa campanha e não pode perder pontos como a gente perdeu nas últimas duas partidas”, declarou.

O Fluminense terá tarefa complicada neste sábado. Os tricolores vão receber o líder São Paulo, no Maracanã.