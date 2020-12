Darth Vader dos cinemas comemora retorno a Star Wars após 15 anos · .

Entre as novidades divulgadas pela Disney sobre o futuro de Star Wars, uma das principais foi o retorno de Hayden Christensen como Anakin Skywalker/Darth Vader, 15 anos depois de viver o personagem pela última vez, em A Vingança dos Sith (2005). Ele voltará a atuar ao lado de Ewan McGregor na série Obi-Wan Kenobi, do Disney+.

Em entrevista ao site oficial de Star Wars, o ator comemorou a oportunidade de retornar à saga. “Foi uma jornada incrível interpretar Anakin Skywalker”, disse Christensen, que viveu o personagem nos episódios 2 e 3.

“Claro, Anakin e Obi-Wan não estavam nos melhores termos na última vez em que se viram. Será interessante ver o que uma diretora incrível como Deborah Chow nos reservou. Estou animado para trabalhar com Ewan de novo. É bom estar de volta”, concluiu.

A série se passará dez anos depois dos eventos de A Vingaça dos Sith, quando Anaki, já como Darth Vader, se aliou ao inimigo para destruir a República e a ordem dos Jedi.

“Será o reencontro do século”, disse Kathleen Kennedy, presidente da Lucasfilm, braço da Disney encarregado das produções de Star Wars, ao anunciar o retorno de Christensen.

A Disney não divulgou uma data de lançamento oficial para a chegada da produção ao serviço de streaming. As gravações terão início em 2021.

Confira abaixo o primeiro teaser de Obi-Wan Kenobi.

Hayden Christensen returns as Darth Vader, joining Ewan McGregor in OBI-WAN KENOBI. The Original Series begins 10 years after the dramatic events of Revenge of the Sith, and is coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/9WR2npRUkk



