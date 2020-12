Datena abandona estúdio da Band e passa perrengue ao vivo na chuva · .

Com a forte tempestade em São Paulo nesta terça-feira (29), José Luiz Datena decidiu abandonar o estúdio do Brasil Urgente e apresentou boa parte do programa no pátio da Band. Ele ficou debaixo de um guarda-chuva, mas se molhou e passou por um pequeno perrengue ao vivo.

Segundo o apresentador, o Brasil Urgente só se manteve no ar por conta do gerador, já que a sede da emissora, localizada na zona sul de São Paulo, ficou sem energia por um tempo nesta tarde. Foram mais de 50 pontos de alagamento na capital paulista, que ficou em estado de atenção.

O jornalista apresentou o policialesco do pátio da Band por quase uma hora. No meio da tempestade, seu guarda-chuva quase saiu voando em mais de uma ocasião. A sua intenção em comandar a atração da área externa da emissora foi mostrar o grande volume de água que estava caindo naquele momento.

“Essa chuva que está caindo aqui há muito tempo eu não vejo uma igual”, afirmou o jornalista. “Você está vendo a quantidade de água que está caindo? Olha esse volume d’água. Só estamos no ar com o gerador porque acabou a força aqui e muita gente tá reclamando de falta de energia elétrica também”, completou, pedindo para o cinegrafista focalizar o piso alagado.

Em determinando momento, ele pediu um novo terno porque o seu estava “completamente molhado” com a permanência fora do estúdio. “Toalha não vai adiantar”, avisou.

O clima adverso em São Paulo e suas consequências foram pauta em boa parte da atração da Band. Datena conversou por telefone com o capitão do Corpo de Bombeiros, Maycon Cristo, e com Thomaz Garcia, meteorologista do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência) e pediu para as pessoas não saírem de suas casas, se possível, para evitar possíveis acidentes.

Veja Datena na chuva a partir de 2:12: