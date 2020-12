Dating Sunday: Tinder anuncia o ‘Super Bowl’ do date

Celebrando o primeiro domingo do ano, momento mais badalado no aplicativo, o Tinder anunciou o Dating Sunday para o dia 3 de janeiro de 2021. De acordo com a empresa, o evento é “ideal para quem quer começar o ano já se conectando”.

“Tudo indica que o grande momento do Dating Sunday no Brasil será de noite, entre 21h e 22h, horário em que as pessoas devem fazer login ou baixar nosso aplicativo”, indica a companhia. “Não é segredo para ninguém que 2020 foi um ano difícil para todos e a maioria está ansiosa para fechar esse capítulo (ou edição especial) que foram esses últimos 12 meses e guardá-los para a posterioridade e, quem sabe um dia, contar para os netos. Mas um ano novinho vem aí, e 2021 tem tudo a ver com começar do zero em muitas áreas da vida, o que inclui todos os tipos de conexão”, complementa.

Considerado o “Super Bowl do date”, o Dating Sunday marca o início dos xavecos em 2021. O Tinder diz ainda que, desde que a plataforma foi criada, o número de matches foi sete vezes o tamanho da população de todo o mundo, tendo sido baixada mais de 400 milhões de vezes em 190 países diferentes.

‘Superbowl’ do date acontece em 3 de janeiro, e o Tinder convida seus usuários a participarem da plataforma.Fonte: Reprodução

Novo normal

Algumas outras curiosidades a respeito do Tinder foram reveladas. Por exemplo, no final de setembro de 2020, as mensagens com o uso da aventura interativa Swipe Night estavam dois dígitos acima do final de fevereiro.

“As pessoas nunca pararam de se conectar ou de querer conhecer novas pessoas, e continuam fazendo isso de maneiras criativas e virtuais”, declara a plataforma, em relação aos novos hábitos gerados pela pandemia.

Além disso, 57% dos jovens de 18 a 25 anos querem se mostrar autênticos no app, e o pessoal do aplicativo não deixa de dar um conselho àqueles que quiserem começar o 2021 com tudo: “A melhor maneira de mostrar aos outros se combinam ou não com você é trabalhar um pouco naquela biografia que você não atualiza desde que criou a sua conta.”