DC: David Ramsey voltará ao Arrowverse como Jonh Diggle

David Ramsey irá reprisar seu personagem, John Diggle, no Arrowverse. De acordo com o Deadline, o ator participará de Supergirl, The Flash e Batwoman, além da nova série Superman & Lois. Ramsey também irá participar como um personagem ainda não confirmado em Legends of Tomorrow.

Além do retorno como ator, ele também irá assumir a direção de cinco episódios de séries da DC, incluindo Superman & Lois e Supergirl. Ramsey já havia comandado dois episódios de Arrow, na sétima e na oitava temporada. Esses foram seus únicos trabalhos como diretor até o momento.

No final de Arrow, John Diggle se mudou para Metrópolis após encontrar um anel de esmeralda, provavelmente o anel de poder usado pelos Lanternas Verdes nos quadrinhos da DC Comics. Com isso, o papel misterioso que o ator irá assumir em Legends of Tomorrow pode ser o do Lanterna Verde.

“Continuo maravilhado com o legado que essas séries tiveram na televisão e fui abençoado por quase uma década por fazer parte deles, tanto na frente quanto atrás das câmeras”, disse Ramsey. “Dizer que estou incrivelmente animado para retornar ao Arrowverse seria um eufemismo. Mal posso esperar para continuar contando essas histórias”.

David Ramsey e Rick Gonzalez em ‘Arrow’Fonte: IMDb/Reprodução

Além de Arrow, Ramsey participou de The Flash, Supergirl e Legends of Tomorrow como John Diggle pela emissora The CW. Ele também atuou em Dexter e em Blue Bloods, série policial da CBS protagonizada por Tom Selleck e Donnie Wahlberg.