De biquíni, Anitta ostenta corpão em viagem ao México com a família · .

Depois de lançar Modo Turbo em parceria com Luísa Sonza e Pablo Vittar, Anitta foi passar alguns dias de férias em Tulum, no México. Nesta quarta-feira (23), a cantora exibiu a boa forma e, de biquíni, ostentou o corpão em um espaço reservado na praia.

Anitta está rodeada de amigos e parte de sua família e também levou seus cachorros. A funkeira tem feito poucos registros da viagem no Instagram, mas os parentes, incluindo a sua mãe, Míriam Macedo, têm publicado várias fotos nas redes sociais.

“Mais um Natal maravilhoso que minha preta nos proporciona! Feliz da vida!”, escreveu a tia de Anitta, Márcia Macedo.

Recentemente, Anitta lançou Modo Turbo, que está rendendo bons números a ela, Luísa Sonza e Pablo Vitta. O lançamento desbancou até cantor internacional no Deezer, plataforma de streaming. A música já é a mais ouvida do mundo.

De acordo com os dados da plataforma, a composição já conta com mais de 20% de streams que a segunda colocada: Blinding Lights, do The Weeknd.

Já no Brasil a situação não é diferente. Modo Turbo está em primeiro lugar como a música mais tocada, acumulando mais de 165% streams que Meia Noite, de Tarcísio do Acordeon.

A funkeira também pratagoniza Anitta: Made In Honório, série que estreou na Netflix neste mês e vem gerando muita repercussão. Na produção, a cantora dá mais holofote para Larissa de Macedo Machado, a pessoa que criou a personagem famosa, expondo sua intimidade e detalhes de sua vida.

Veja fotos de Anitta no México:

AGNEWS