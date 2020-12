De boca aberta, Mateus Carrieri explica ‘rasteira’ em Jojo Todynho · .

Eliminado de A Fazenda 12, Mateus Carrieri explicou a “rasteira” dada em Jojo Todynho. Na madrugada deste domingo (13), o veterano ficou de boca aberta ao ver a cena em que excluiu a funkeira da sua final dos sonhos e justificou a decisão de privilegiar Biel e Tays Reis no último dia do reality.

“Na verdade, foi uma coisa despretensiosa. Assim, as pessoas que ficaram aqui para essa final, vou ser bem sincero, tirando a Stéfani [Bays], que a gente não se entendeu bem, são pessoas que gostei muito. A minha grande parceira no programa todo foi a Jojo, gostaria de fazer a final com ela, adorei ela, não conhecia pessoalmente”, afirmou Mateus na Cabine de Descompressão.

“Claro que se a final fosse também Biel e Tays, e eu estivesse junto, ficaria feliz. Posso falar que hoje a minha torcida seria para Jojo, Tays e Biel. Foi um comentário despretensioso, longe de mim querer magoar os fãs da Jojo que sempre torceram por mim”, complementou o ator.

Na entrevista, o ex-peão também comentou sobre o distanciamento da aliada nas últimas horas: “Acho que ela deve estar como a Jakelyne [Oliveira], Mariano e Stéfani, que bateram nessa tecla da minha amizade com o Biel. Ela tem esse problema com o Biel, tem essa rivalidade, não se entendeu totalmente com ele. Fiquei no meio do caminho dos dois, fiquei dividido”.

“Fiquei triste dela ter esse sentimento por mim, essa desconfiança. Acho que a gente pode ser amigo de duas pessoas, mesmo essas duas pessoas não sendo amigas. Isso que prego na vida e aqui não vi esse problema”, desabafou Carrieri.

