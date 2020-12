De Control a Doom Eternal, Xbox Game Pass anuncia novos jogos!

O Xbox Game Pass está ficando com um catálogo de jogos cada vez mais impressionante a cada mês que passa, e dezembro de 2020 trará ainda mais alegrias para os assinantes do serviço!

Chegando em breve ao Xbox Game Pass

Já no dia 3 de dezembro teremos vários pesos-pesados chegando ao serviço, pois é nesse dia que poderemos baixar Control (para consoles e Android), Haven (consoles e PC), Rage 2 (Android), Doom Eternal (PC), Slime Rancher (Android e consoles), Va-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action (PC) e Yes, Your Grace (consoles, PC e Android).

No dia 4 é a vez de Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition (consoles e PC) brilhar no serviço. Pouco depois, no dia 8, chegam Call of the Sea (consoles, PC e Android), Monster Sanctuary (consoles e Android) e Starbound (PC).

No dia 9 será disponibilizado Unto the End (consoles e PC) e no dia 10 chegam Assetto Corsa (consoles e Android), Superhot Mind Control Delete (consoles e Android) e Yooka-Laylee and the Impossible Lair (consoles, PC e Android). Ufa!

Também temos alguns jogos que saem do catálogo neste mês: você só tem até o dia 11 para jogar eFootball PES 2020 (Consoles), e dia 15 para curtir Age of Wonders: Planetfall (Consoles e PC), Infinifactory (PC), Metro: Last Light Redux (PC), MudRunner (Consoles e PC), Naruto to Boruto: Shinobi Striker (Consoles), Pathologic 2 (Consoles e PC), The Turing Test (Consoles e PC), Ticket to Ride (Consoles e PC) e Untitled Goose Game (Consoles).