‘De dez árbitros, nove teriam marcado’

Ronald Koeman não conseguiu ficar de fora da polêmica em torno da vitória do Real Madrid em Eibar e repetiu sua sensação de descrença que já havia demonstrado nas semanas anteriores.

“Não entendo e como disse naquela época, não quero repetir. Há coisas que você não entende. Se você for a Madrid e fizer perguntas, nove em cada dez pessoas dirão que teriam penalizado na ação de Ramos, mas o árbitro e a sua equipe decidem não apitar. Já sabemos o que se passa”, denunciou o treinador holandês, rendido às provas.

“Todos podem pensar o que quiserem. De minha parte, acho que é um pênalti, mas não quero dizer mais nada porque o árbitro e o VAR decidiram de outra forma e eu tenho que respeitar isso. Se você me perguntar, é um pênalti”, disse Koeman, que sorriu ao ser questionado sobre as palavras de Florentino Pérez: “Melhor não responder. Todos têm o direito de dizer o que pensam, mas é melhor não dizer nada”.

Sobre a sua equipe, o treinador do Barça revelou que continua a acreditar. “Precisamos ser mais regulares e fazer as coisas bem com a bola, ter concentração máxima e não ter tantos altos e baixos durante o jogo”. O técnico ainda admitiu que em Valladolid não pode haver falhas para não ter retrocesso. “Ainda há muitos jogos pela frente” para considerar a luta pela competição condenada.

“Mudamos as coisas, os mais jovens jogam e isso explica um pouco a irregularidade porque em certas posições falta gente e embora para o futuro seja bom, aqui tem sempre que ganhar e lutar pelos títulos. É complicado porque precisamos de tempo, mas é o Barcelona e você tem que ganhar”, disse Koeman a respeito da pressão da equipe.

Lionel Messi

“O elenco está muito unido. Insatisfeito com os resultados e tentando melhorar as coisas. A melhor vitamina aqui é ganhar jogos”, disse ele, acrescentando que no caso do capitão ele estava “integrado como qualquer jogador”.

“Para mim, não é necessário que o Messi dê uma entrevista dizendo que quer. Vejo isso todos os dias … É difícil um vencedor como ele não vencer sempre. Mas aqueles desejos que ele diz eu os vejo diariamente, não sei além disso o que você pode dizer nessa entrevista”

Sobre planejamento esportivo e mercado de inverno, Koeman declarou que só falou “com Planes e com ninguém mais” e declarou que não quer se referir muito ao assunto “porque temos que esperar o novo presidente. A partir de 24 de janeiro, veremos. A partir daí teremos que conversar, agora só tenho que liderar a equipe porque não tenho muito tempo para se preparar para as partidas. A partir de 24 de janeiro, veremos ”.

Quem não jogará esta terça-feira em Valladolid, segundo disse, será Dembélé. “Normalmente será convocado para o jogo do Eibar no dia 29 de dezembro”, revelou, avisando que “é muito justo amanhã porque ontem fez parte dos treinos com os suplentes mas ainda precisa de mais treinos para entrar na equipe”.