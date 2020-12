de duelo de artilheiros à volta de CR7 a Portugal, veja histórias para ficar de olho nas oitavas da Champions

Os confrontos das oitavas de final da Champions League foram definidos em sorteio nesta segunda-feira. A manchete ficou para o encontro entre Barcelona e Paris Saint-Germain e Lionel Messi e Neymar. Porém, essa não é a única grande história dos oito jogos que estão por vir. Confira abaixo alguns pontos e retrospectos de cada duelo:

Os dois clubes enfrentaram-se seis vezes na história, com vantagem para o City, que venceu três, empatou duas e perdeu uma. Alemães e ingleses caíram no mesmo grupo da Champions em 2015-16 e 2016-17, com o time de Manchester ganhando três vezes e ficando no empate na outra.

No único embate entre ambos em uma fase mata-mata, o Borussia Monchengladbach tirou o City das quartas de final da Copa da Uefa de 1978-79 após placares de 1 a 1 e 3 a 1. Os Potros conquistaram seu segundo e último título do torneio naquela edição.

Atlético de Madrid X Chelsea

Duas vitórias de cada lado e três empates em sete jogos. No retrospecto equilibrado, é possível falar que os espanhóis se deram melhor pelo fato de terem eliminado o adversário na semifinal da Champions League 2013-14 com um triunfo por 3 a 1 em pleno Stamford Bridge. O então jogador Frank Lampard foi desfalque. Um dos marcadores da partida foi Diego Costa, que iria ao Chelsea depois e retornaria aos Colchoneros.

Antes disso, o Atlético já tinha goleado o Chelsea por 4 a 1 na Supercopa da Uefa de 2012.

RB Leipzig X Liverpool



Os dois times, que jamais se enfrentaram em competições da Uefa, fazem um aguardado duelo por conta de suas formas envolventes de jogar e por terem dois técnicos entre os mais badalados do futebol mundial: Julian Nagelsmann e Jurgen Klopp.

Embora Nagelsmann tenha começado a treinar na Bundesliga depois que Klopp já tinha ido à Inglaterra, eles já se enfrentaram duas vezes. Na fase de playoffs da Champions League 2017-18, o Hoffenheim fazia sua estreia na competição e não conseguiu ir à fase de grupos, já que perdeu os dois jogos para o Liverpool por 2 a 1 e 4 a 2.

Há ainda o reencontro de Naby Keita com seu antigo time. Depois de ter sido um dos grandes nomes do Leipzig entre 2016 e 2018, ele foi vendido aos Reds por 60 milhões de euros.

Porto X Juventus

Em cinco duelos entre as duas equipes, a Juventus venceu quatro vezes e empatou um. Os dois clubes duelaram pelas oitavas de final da Champions League em 2016-17, quando os italianos ganharam os dois jogos por (3 a 0 no agregado). Além disso, eles decidiram o título da Copa dos Campeões de Copas de 1983-84, ocasião em que a Velha Senhora saiu campeã com um triunfo por 2 a 1.

Será a primeira vez que Cristiano Ronaldo irá jogar em Portugal por clubes desde que enfrentou o Sporting na fase de grupos da Champions League 2016-17 com a camisa do Real Madrid.

Barcelona X Paris Saint-Germain

O Paris Saint-Germain encarou o Barcelona 11 vezes (três vitórias, três empates e cinco derrotas), mais do que qualquer outro adversário na história da Champions League.

O mais embelmático deles foi o último, quando o time catalão conseguiu uma recuperação épica nas oitavas de final da Champions 2016-17 – a maior já registrada em um duelo de volta da competição. Após ter perdido por 4 a 0 na ida, o Barça ganhou de 6 a 1 em casa com uma atuação épica de Neymar.

Aliás, por falar no brasileiro, ele terá a chance de rever Messi, com quem sonha em jogar na próxima temporada, como deixou claro publicamente.

Lazio X Bayern de Munique

O confronto inédito em competições da Uefa terá um duelo de artilheiros: Ciro Immobile x Robert Lewandowski. Enquanto o primeiro ganhou a Chuteira de Ouro da Europa na temporada passada por conta de seus 36 gols na Serie A, o segundo está entre os finalistas ao prêmio de melhor do mundo da Fifa, é o favorito e foi o goleador da última Champions.

Na atual temporada, o italiano soma 11 gols (cinco na Champions) em 13 jogos, e o polonês tem 16 gols (três na Champions) em 16 partidas.

Vale lembrar que Immobile foi contratado pelo Borussia Dortmund para substituir Robert Lewandowski e chegou falando que era o “futuro” no clube e o polonês, o “passado”.

Sevilla X Borussia Dortmund

Esta será a segunda vez que os dois times encontram-se em competições europeias. Em 2010-11, o Sevilla ganhou em Dortmund por 1 a 1 e empatou por 2 a 2 em casa na fase de grupos e se classificou em segundo ao mata-mata – o PSG foi o líder da chave. O Borussia Dortmund acabou em terceiro, foi eliminado, mas teria muito o que comemorar naquela temporada. O time de Jurgen Klopp seria campeão alemão naquele ano, encerrando um jejum de nove temporadas.

Atalanta X Real Madrid

O maior campeão europeu com 13 títulos e o time que faz sua segunda participação na Champions na história irão se enfrentar pela primeira vez. Os espanhóis conseguiram uma grande recuperação para terminar sua chave em primeiro, enquanto os italianos já conseguiram uma vitória em Anfield contra o Liverpool e tentarão repetir as quartas de final da temporada de estreia.