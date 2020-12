De olho em Mbappé, Real Madrid não deve se movimentar no mercado em janeiro

O elenco do Real Madrid não deve passar por alterações nesta temporada. De acordo com o jornal As, o clube espanhol não tem o objetivo de comprar ou vender jogadores no mercado de janeiro, se concentrando na janela que vai abrir no meio do ano.

Em relação a possíveis reforços, o técnico Zidane não teria feito nenhum pedido. Agora, os Merengues passam a focar na possibilidade de contratar Mbappé, do PSG, no fim da temporada.

Já os atletas cotados para deixar o clube podem ganhar mais oportunidades ao longo da disputa da Copa do Rei.

No momento, o Real Madrid é segundo colocado do Campeonato Espanhol e está classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões.