De olho no Bragantino, Athletico-PR realiza treino técnico e tático

Nesta quarta-feira, o elenco do Athletico-PR deu continuidade a sua preparação para o confronto com o Red Bull Bragantino, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

O treino desta manhã foi dividido em duas partes. Na primeira, os atletas ficaram na academia, realizando exercícios de força. Na sequência, foram para o gramado, onde foram submetidos a treinamentos técnicos, de cruzamento e finalização, e táticos.



(Foto: Divulgação/Athletico-PR)

O Furacão ainda terá mais dois treinos antes de encarar os paulistas. No sábado, a equipe embarca para o estado de São Paulo.

Os mandantes ocupam a 11ª posição do campeonato, com 31 pontos, enquanto os paranaenses estão em 14º, com 28.