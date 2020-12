De problema a ‘paredão’, defesa virou pilar para arrancada rumo à liderança do Brasileirão

Líder do Campeonato Brasileiro com 53 pontos após 26 rodadas, o São Paulo é dono do melhor ataque (45 gols) e da segunda melhor defesa (21). O setor de retaguarda era o principal ponto de crítica e vulnerabilidade do time de Fernando Diniz.

Mas recentemente, a defesa do tricolor do Morumbi vive uma verdadeira reviravolta.

Em quatro dos últimos cinco jogos – vitórias sobre Goiás (3 a 0), Sport (1 a 0), Botafogo (4 a 0) e Atlético-MG (3 a 0) – o São Paulo não cedeu gols.

A única exceção foi no clássico do último domingo contra o Corinthians, onde o São Paulo foi vencido por 1 a 0.

Curiosamente, essa boa sequência recente da defesa vem justamente no momento em que Diniz voltou a usar zagueiros de origem na posição: Bruno Alves e Arboleda.

Em determinados momentos do ano, Diniz promoveu o jovem Diego Costa a titular e improvisou o lateral esquerdo Léo Pelé para formar a dupla de zaga.

No caso específico de Arboleda, o equatoriano tem sido o principal destaque do setor e chegou a ficar 18 partidas no banco de reservas do São Paulo.

Neste período, o São Paulo levou 28 gols nessas partidas. Desde a volta do equatoriano à defesa ao lado de Bruno Alves, o time de Fernando Diniz levou só um gol em cinco jogos.