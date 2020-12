De virada, Hertha vence Union Berlin e se afasta da zona de rebaixamento do Alemão

Na abertura da 10ª rodada do Campeonato Alemão, o Hertha Berlin venceu o Union Berlin por 3 a 1, de virada, nesta sexta-feira. Com o triunfo no clássico da capital, a equipe do atacante brasileiro Matheus Cunha ficou ainda mais distante da zona de rebaixamento da competição.

Mesmo fora de casa, o Union Berlin abriu o placar aos 20 minutos de jogo. O atacante Taiwo Awoniyi recebeu uma grande enfiada de bola de Marcus Ingvartsen e chutou cruzado de pé esquerdo para superar o goleiro Schwolow.

Três minutos depois, no entanto, os visitantes sofreram um balde de água fria. O meia Robert Andrich tentou cortar a bola, mas acabou acertando o pescoço de Lucas Tousart e foi expulso.

Com um jogador a mais, o Hertha Berlin construiu a virada no segundo tempo. Aos seis minutos, Matheus Cunha finalizou de fora da área, o goleiro Luthe defendeu e o lateral direito Peter Pekarik empatou o clássico no rebote.

Aos 29 minutos, foi a vez do nome do duelo aparecer. O atacante Krzysztof Piatek recebeu cruzamento rasteiro dentro da área, protegeu a bola com o corpo, girou e bateu de pé esquerdo. O arremate desviou na defesa do Union e enganou Luthe.

O polonês também foi o autor do terceiro gol do Hertha. Aos 32, o atacante aproveitou a sobra dentro da área e marcou com um belo voleio de pé direito.

Agora, o Hertha Berlin vai dormir na 11ª colocação do Campeonato Alemão, com 11 pontos. Já o Union Berlin perdeu a chance de entrar no G4 do torneio e segue na sexta posição, com 16 pontos.