De Zé Gatinha a Honda: avaliamos as 46 contratações de Nelson Mufarrej como presidente do Botafogo

Depois de três anos, o mandato de Nelson Mufarrej como presidente do Botafogo chegou ao fim. Presidente eleito em 2017, ele dará lugar a Durcesio Mello, que venceu o pleito realizado em novembro desse ano.

Durante essas três temporadas, Nelson Mufarrej contratou 46 jogadores ao Botafogo. O LANCE! avaliou (de zero a cinco estrelas) todos os reforços que chegaram ao Alvinegro durante este período separados por posição. A reportagem avaliou os atletas em notas de acordo com o que eles apresentaram dentro de campo e um retorno fora das quatro linhas de acordo com a expectativa da torcida.

2018: 12 reforços

2019: 9 reforços

2020: 25 reforços

Cavalieri foi o único reforço para o gol (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

GOLEIRO

A posição que menos teve alterações durante a era Mufarrej. Com Gatito Fernández sendo uma unanimidade no setor, o presidente buscou um reserva à altura no mercado e acertou em certo: Diego Cavalieri está no Alvinegro até hoje e dá conta do recado quando é acionado.

Diego Cavalieri (2019): reserva de luxo de Gatito, não deixa a desejar quando joga e é exemplo para os mais jovens fora de campo. Avaliação: 4 estrelas.



ZAGUEIRO

Uma posição que teve muitos jogadores criados nas categorias de base em evidência nos últimos três anos. Consequentemente, mais um setor com poucos reforços.

Gabriel deixou saudades (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Yago (2018): emprestado pelo Corinthians, entrou em campo apenas cinco vezes. Avaliação: 0 estrelas.

Gabriel (2019): chegou como contrapeso à negociação de Igor Rabello ao Atlético-MG e foi um dos melhores jogadores do Botafogo em 2019. Zagueiro técnico e de boa saída de bola. Entrou nas graças da torcida. Avaliação: 5 estrelas.

Ruan Renato (2020): fez apenas quatro jogos e saiu no meio da temporada. Avaliação: 0 estrelas.

Rafael Forster (2020): jogador para compor elenco. É útil pela polivalência. Avaliação: 2 estrelas

LATERAIS

Uma das dores de cabeça de Nelson Mufarrej durante o mandato, principalmente na atual temporada. Chegaram muitos reforços, mas ainda não há um jogador que é visto como solução até hoje.

Cascado não jogou pelo Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Moisés (2018): teve bom início, principalmente no Campeonato Carioca, mas caiu no decorrer da temporada. Avaliação: 3 estrelas.

Guilherme Santos (2020): se tornou útil na temporada por atuar em vários setores do campo. Avaliação: 3 estrelas.

Barrandeguy (2020): foi titular no começo do ano, mas perdeu espaço e não agrada grande parte da torcida. Avaliação: 1 estrela.

Danilo Barcelos (2020): pedido de Alberto Valentim, deixou o clube cedo e se transferiu ao Fluminense. Não impressionou. Avaliação: 1 estrela.

Victor Luís (2020): contratação comemorada pela história que possui com o clube, mas ainda não mostrou o mesmo futebol de 2016. Avaliação: 2 estrelas.

Gustavo Cascardo (2020): ainda não estreou. Avaliação: 0 estrelas.

VOLANTES

A lista das contratações feitas durante o mandato de Nelson Mufarrej começa a encher quando o assunto são os volantes. Assim como o número em termos gerais, a quantidade de reforços de 2020 é maior do que nos outros dois anos.

Alex Santana foi o artilheiro do time em 2019 (Vitor Silva/Botafogo)

Marcelo (2018): jogou apenas 13 partidas e não deixou saudades. Avaliação: 1 estrela.

Jean (2018): foi importante em certo momento de 2018, mas perdeu espaço na temporada seguinte. Avaliação: 2 estrelas.

Alan Santos (2019): pouco jogou. Avaliação: 1 estrela.

Alex Santana (2019): vindo do Paraná, foi um dos principais jogadores do Botafogo no ano passado. Mesmo sendo meia, ficou marcado por ser artilheiro. Avaliação: 4 estrelas.

Cícero (2019): importante por agregar experiência, mas fica na bronca com a torcida pelo custo-benefício por conta do alto salário. Chegou a ficar afastado na atual temporada. Avaliação: 2 estrelas.

Thiaguinho (2020): reforço anunciado no começo do ano, deixou o Botafogo meses depois. Avaliação: 0 estrelas.

Luiz Otávio (2020): não mostrou muito e passa a maior parte do tempo na reserva. Avaliação: 1 estrela.

Rentería (2020): pedido de Paulo Autuori, é outro que fica mais tempo no banco do que em campo. Avaliação: 1 estrela.

José Welison (2020): último reforço para o setor, conquistou a titularidade nas últimas semanas. Avaliação: 2 estrelas.

MEIAS

Setor que bastante mexido durante os três anos de Nelson Mufarrej como presidente do Botafogo. Foi também, na avaliação do LANCE!, a posição do campo com mais notas mínimas aos jogadores.

Honda gerou expectativa da torcida (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Renatinho (2018): chegou com certo alarde, mas nunca se consolidou no time titular. Avaliação: 2 estrelas

João Pedro (2018): fez apenas oito jogos pelo Botafogo, a maioria sem impacto. Avaliação: 0 estrelas.

Zé Gatinha (2018): com uma partida pelo Alvinegro, ficou mais conhecido pelo apelido do que pelo futebol jogado. Avaliação: 0 estrelas.

Gustavo Ferrareis (2019): um dos primeiros reforços da temporada, deixou o clube após cinco meses. Não se firmou. Avaliação: 0 estrelas.

Bruno Nazário (2020): é o camisa 10 e titular da equipe, mas alterna bons e maus momentos. Avaliação: 2 estrelas

Gabriel Cortez (2020): foi demitido do Botafogo após um episódio de indisciplina. Avaliação: 0 estrelas.

Keisuke Honda (2020): grande reforço de 2020, trouxe retorno de marketing e mais sócios-torcedores ao Alvinegro. Teve bom começo de desempenho, mas caiu com o passar do tempo. Criou um clima ruim com tweets reclamando sobre o planejamento do clube e pediu para deixar o Alvinegro após uma lesão na coxa. Avaliação: 4 estrelas.

Éber Bessa (2020): primeira contratação feita pelo gerente de futebol Túlio Lustosa, ainda não teve tempo para mostrar o que sabe. Avaliação: 2 estrelas.

Cesinha (2020): ainda não estreou. Avaliação: 0 estrelas.

ATACANTES

De estrelas que decepcionaram a apostas que renderam, a posição de ataque do Botafogo tem relativas avaliações. De longe, o setor que foi mais reforçado durante os três anos de Nelson Mufarrej no Alvinegro, justamente pela necessidade de encontrar algo sólido para tentar manter um bom rendimento.

Diego Souza fez gols importantes (Foto: Divulgação/Botafogo)

Leandro Carvalho (2018): teve duas chances no Botafogo, mas não se firmou em nenhuma por falta de adaptação. Avaliação: 0 estrelas.



Luiz Fernando (2018): importante em 2018, foi um jogador que apareceu como titular regularmente mesmo com uma queda de rendimento nos anos seguintes. Avaliação: 3 estrelas.

Kieza (2018): apesar de ter sido um dos artilheiros do Botafogo em 2018, ficou marcado por perder um gol feito contra o Juventude em 2019. Avaliação: 2 estrelas.

Rodrigo Aguirre (2018): reforço comemorado pela torcida, mas que não deu retorno dentro de campo. Marcou apenas um gol. Avaliação: 1 estrela.

Erik (2018): uma das melhores contratações da gestão. Chegou sem alarde, mas “salvou” o Botafogo em 2018 e faz falta à torcida até hoje. Avaliação: 5 estrelas.

Biro Biro (2019): por um problema de saúde, não conseguiu jogar. Avaliação: 0 estrelas.

Diego Souza (2019): contratação comemorada pela torcida. Apesar de ter sido importante e ter marcado gols, não conseguiu ser o mesmo artilheiro como foi em outros clubes. Avaliação: 3 estrelas.

Victor Rangel (2019): recebeu muitas chances mas não correspondeu. Saiu sem balançar as redes. Avaliação: 1 estrela.

Alexander Lecaros (2020): um dos primeiros reforços do ano, ainda busca espaço no time. Avaliação: 2 estrelas.

Pedro Raul (2020): chegou a custo baixo e é um dos principais ativos do clube. Apesar de ser irregular, é figura carimbada como titular. Avaliação: 3 estrelas.

Warley (2020): passou muito tempo sem jogar, mas vem conquistando espaço nessa segunda parte da temporada. Avaliação: 2 estrelas.

Matheus Babi (2020): destaque do Carioca pelo Macaé, marcou gols importantes e é uma boa opção de elenco. Avaliação: 3 estrelas.

Salomon Kalou (2020): outra grande contratação de gestão. Deu retorno de marketing, mas não mostrou praticamente nada em campo, com péssimas atuações. Avaliação: 2 estrelas.

Davi Araújo (2020): chegou como aposta mas não mostrou muito. Avaliação: 1 estrela.

Kelvin (2020): oportunidade de mercado, teve a contratação criticada pela torcida e, de praxe, não fez muitas partidas. Avaliação: 0 estrelas.

Ivan Angulo (2020): emprestado pelo Palmeiras, foi expulso na primeira partida que fez e passou mais tempo lesionado do que em campo. Avaliação: 0 estrelas.