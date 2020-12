Death to 2020: especial do criador de Black Mirror ganha elenco; veja!

Nem mesmo os criadores de Black Mirror poderiam ter inventado um ano como o de 2020.

É com essa premissa que a Netflix anuncia Death to 2020 (2020 Nunca Mais), um especial de comédia que será exibido na plataforma e que conta com a produção de Charlie Brooker e Annabel Jones, justamente os criadores da série distópica Black Mirror.

A Netlfix divulgou um teaser anunciando o especial e apresentando o elenco que fará parte do programa. Os astros Samuel L. Jackson (Pulp Fiction), Hugh Grant (A Very English Scandal), Lisa Kudrow (Friends), Kumail Nanjiani (Silicon Valley), Tracey Ullman (The Tracey Ullman Show), Samson Kayo (Truth Seekers), Leslie Jones (Caça-Fantasmas), Diane Morgan (Charlie Brooker’s Weekly Wipe), Cristin Milioti (How I Met Your Mother) e Joe Keery (Stranger Things) estrelarão o programa.

De acordo com as informações, 2020 Nunca Mais irá trazer eventos reais deste ano, com experts fictícios “renomados” comentando sobre os acontecimentos.

Confira o teaser de Death to 2020:

O especial da Netflix parece soar como a franquia de programas Wipe, produzido e apresentado por Brooker para a BBC. Nestes programas, Brooker traz eventos reais comentados por especialistas também fictícios.

Veja a sinopse de Death to 2020:

“2020: um ano tão [insira o adjetivo escolhido aqui], que nem mesmo os criadores de Black Mirror conseguiram inventar… mas isso não significa que eles não tenham algo a acrescentar. Death To 2020 é um evento de comédia que conta a história do ano terrível que este foi — e talvez ainda seja? Este especial no estilo documentário histórico une algumas das vozes (fictícias) mais conhecidas do mundo com imagens de arquivo da vida real dos últimos 12 meses”.

2020 Nunca Mais faz primeira apresentação em breve na Netflix.