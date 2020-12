Deborah Secco diz que amadureceu após ser amante de homem casado · .

Intérprete da vilã Íris que vive julgando Camila (Carolina Dieckman) por ter roubado o namorado de Helena (Vera Fischer) em Laços de Família, Deborah Secco declarou que amadureceu na vida pessoal após ser amante de um homem casado. “Hoje tenho total entendimento de que homem comprometido, para mim, é mulher”, disse a atriz da Globo.

Recentemente, a novela de Manoel Carlos que está sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo exibiu a infame cena em que Íris escreve de batom vermelho em letras grandes a palavra Judas no espelho de Camila. A sequência tomou as redes sociais com a hashtag “Judas Day”, que alcançou o topo dos assuntos mais comentados.

“Hoje, mais do que nunca, a gente tem esse entendimento de que a errada não é só a Camila. Edu é muito errado também. Mas hoje, mais do que tudo, depois de errar com a vida, a gente vai evoluindo e amadurecendo. Hoje tenho total entendimento de que homem comprometido, para mim, é mulher”, avaliou Deborah em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

“Principalmente sendo comprometido com alguém próximo, uma mãe, uma irmã, uma amiga. Camila errou bastante. E o Edu, também, por se envolver com a filha da mulher com quem ele estava. Todos podiam ter conversado antes. Realmente, a Camila foi uma Judas”, completou a artista.

Em dezembro de 2019, Deborah Secco confessou durante uma entrevista à atriz Thais Fersoza no Youtube que viveu um relacionamento com um homem casado, mas sem revelar a identidade. Uma reportagem do Jornal Extra, na mesma época, apontou o apresentador Marcos Mion como o amante de Deborah.

Casado com Suzana Gullo, Mion teria se envolvido romanticamente com a estrela da Globo nos bastidores da peça Mais Uma Vez Amor, em que contracenaram juntos em 2014, justamente quando Secco estava recém-separada de Roger Flores. O titular do reality A Fazenda jamais admitiu o affair e segue casado com Suzana até hoje.

Atualmente, Deborah Secco é casada com o ator Hugo Moura, com quem tem uma filha, Maria Flor, de cinco anos.