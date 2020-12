Deborah Secco muda o cabelo após fim das gravações de Salve-se Quem Puder · .

Após o fim das gravações de Salve-se Quem Puder na semana passada, Deborah Secco já se despediu completamente de Alexia. A atriz deixou para trás os fios longos e avermelhados e publicou nas redes sociais uma foto com o cabelo mais curto e escuro. “Fim de novela, e a gente saindo do personagem”, escreveu ela.

“Aquela regra: mudei”, disse a artista na legenda, dando adeus de vez à Salve-se Quem Puder, que ainda não tem data certa para voltar ao ar.

As gravações da novela das sete, que foram interrompidas em março por causa da pandemia da Covid-19, chegaram ao fim na última semana. Deborah se despediu dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, ao gravar o casamento da mocinha com Zezinho (João Baldasserini) na quinta-feira (17).

Em uma postagem no Instagram, a atriz já havia lamentado a falta de abraços devido aos protocolos de segurança e usou uma foto do início das gravações da trama para demonstrar como ela e as outras duas protagonistas, Vitória Strada e Juliana Paiva, desenvolveram uma forte amizade nos bastidores.

“Normalmente esses dias são assim, repletos de emoção, de gratidão e de abraços. Desta vez, os abraços não puderam acontecer, mas resgatei essa foto para deixar registrado o carinho enorme que eu tenho por cada uma de vocês”, escreveu a atriz, que marcou as duas colegas de trabalho na publicação.

Confira o novo visual de Deborah: