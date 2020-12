Deborah Secco se despede de Salve-se Quem Puder com casamento de Alexia · .

Deborah Secco fez questão de registrar sua emoção e agradecer aos colegas no último dia de gravação de Salve-se Quem Puder nesta quinta (17). Ela deu adeus aos trabalhos nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, com uma cena que só vai ao ar no encerramento da novela das sete da Globo: o casamento de sua mocinha atrapalhada, Alexia, com Zezinho (João Baldasserini).

Em um post no Instagram, a atriz lamentou a falta de abraços devido à pandemia da Covid-19 e usou uma foto do início das gravações da trama para demonstrar como ela e as outras duas protagonistas, Vitória Strada e Juliana Paiva, desenvolveram uma forte amizade nos bastidores.

“Último dia de gravação não é fácil! Normalmente esses dias são assim, repletos de emoção, de gratidão e de abraços. Desta vez, os abraços não puderam acontecer, mas resgatei essa foto para deixar registrado o carinho enorme que eu tenho por cada uma de vocês”, escreveu a atriz, que marcou as duas colegas de trabalho no post.

“Saibam que vou levar comigo amizades verdadeiras, aprendizados insubstituíveis e a minha mais profunda admiração por este elenco e equipe extraordinários. Sou apaixonada por vocês e por quem eu sou quando estou com vocês! Foi intenso, inesperado, lindo e memorável! E a melhor parte é saber que vocês ainda vão poder acompanhar tudo quando a novela voltar ao ar e que eu vou poder reviver cada momento juntinho com vocês”, observou.

Quatro meses de trabalho

O elenco da trama foi o que mais gravou depois da retomada dos trabalhos de dramaturgia na Globo. Ao todo, foram 53 capítulos rodados do mês de agosto para cá. O público só verá a “segunda temporada” da saga de Alexia (Deborah Secco), Kyra (Vitória Strada) e Luna (Juliana Paiva) no ano que vem.

A data da volta da exibição ainda não teve o martelo batido pela direção da emissora. Tudo indica que vai ocorrer em março de 2021, e a novela ficará no ar até o mês de junho.

Devido à segunda onda da pandemia da Covid-19, atores com mais de 60 anos foram vetados nas últimas gravações da novela das sete. Dois intérpretes ligados à mocinha de Deborah Secco tiveram de sair de cena. Graziela (Débora Olivieri), a mãe da noiva, e Ignácio (Otávio Augusto), o avô que é louco pela neta, não estarão presentes no casamento da atriz da história.

A protagonista foi dada como morta nos primeiros capítulos do folhetim. Mas na cena de seu casamento, ela já terá reencontrado toda a família. Uma desculpa será inventada para justificar a ausência do avô e da mãe da noiva na cerimônia.

As atrizes Vitória Strada e Juliana Paiva, intérpretes de Kyra e Luna, gravaram finais alternativos com seus respectivos pares para suas personagens. O desfecho das duas só será decidido na última semana de exibição do folhetim. Kyra estará muito dividida entre Alan (Thiago Fragoso) e Rafael (Bruno Ferrari).

Já Luna será convidada para viajar pelos dois homens que ama, Téo (Felipe Simas) e Alejandro (Rodrigo Simas), e tentará não embarcar nem com um nem outro. Além de ser a única que não chegará no final em dúvida sobre o amor, Alexia terminará fazendo muito sucesso com seu trabalho de atriz em uma novela da Globo, como sempre sonhou.

Mais unidas do que nunca, após tudo que terão passado por testemunharem o assassinato do juiz Vitório (Ailton Graça) em Cancún, as três mocinhas decidirão voltar ao paraíso de águas cristalinas para curtirem o local.