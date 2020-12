Dedé sofre com fama de filho de bandido e rejeição infantil · .

Bibi (Juliana Paes) não é a única que sofrerá com a vida bandida de Rubinho (Emilio Dantas) em A Força do Querer. Dedé (João Bravo) será rejeitado pelos amigos por conta da má fama do pai na novela das nove. Ele ganhará uma festa de aniversário organizada pela mãe e avó, mas as crianças do bairro terão medo de ir à casa do garoto que é filho de traficante.

“Não veio ninguém”, dirá Dedé ao ver sua casa vazia após o horário marcado para a comemoração. As cenas estão previstas para irem ao ar a partir do próximo dia 14. Aurora (Elizangela) ficará angustiada com a falta de convidados, mas falará ao neto que seus amiguinhos estão atrasados.

Bibi concordará: “É, tem criança que saiu da escola tarde e teve que ir em casa. Isso demora meu filho”. O garoto não acreditará nas duas e verificará se a mãe cometeu algum erro ao escrever os convites da festa. “Tá certo aqui!”, exclamará, decepcionado com o abandono dos amigos.

A sequência fará o coração da protagonista da novela da nove se quebrar, e ela irá até a rua para encontrar alguns colegas do filho e tentar levá-los à festa.

A mãe coruja verá um grupo de crianças e as convidará. Porém, os pequenos responderão que não podem ir à casa de Dedé por conta da vida bandida de Rubinho. A essa altura da trama, o personagem de Emilio Dantas terá voltado à prisão e começará a crescer no mundo do tráfico de drogas.

Aos prantos, Bibi abraça Dedé

“Não vai vir ninguém no meu aniversário?”, indagará o personagem de João Bravo ao ver a morena voltar para casa sozinha. A rival de Jeiza (Paolla Oliveira) será honesta com o herdeiro e contará o que aconteceu.

“Não é por causa de você não, filho. Tá? Eles estão com medo do teu pai, tá bem? Dá um abraço na mamãe, a gente vai cantar parabéns só a gente. Eu, você e vovó”, tranquilizará a mulher, abraçando o filho aos prantos.

