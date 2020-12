Defesa vira pesadelo para Sampaoli, que já levou mais gols com Atlético-MG do que com Santos em Brasileiro inteiro

A derrota para o São Paulo por 3 a 0 não representou apenas um baque ao Atlético-MG na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Agora sete pontos atrás do líder, o clube acabou expondo mais uma vez a fragilidade defensiva, “detalhe” que já o complicou em outras rodadas.

Em 26 partidas, a equipe de Jorge Sampaoli levou 34 tentos, média de 1,30 por compromisso. Nenhum outro time entre os dez primeiros colocados teve uma defesa tão vazada em números absolutos.

Entre os dez primeiros, a média de gols sofridos pelos atleticanos só não é pior do que a de Flamengo, com 32 tentos em 24 jogos (1,33 gol por duelo), e Santos, com 33 sofridos em 25 partidas (1,32 gol por confronto).

Já em números absolutos, a quantidade de gols levados está é mais próxima dos times da segunda metade da classificação, como o Ceará, que é o 11º e levou 36, o Sport, 15º, 34, o Vasco, 17º, 36, o Goiás, 19º, 40, e o Botafogo, lanterna, 36.

Vale lembrar que neste Brasileiro o Atlético-MG também perdeu para o Palmeiras por 3 a 0 e teve dois reveses por 3 a 1, para o Bahia e para o Santos. Além disso, foram raras as oportunidades em que venceu ou empatou sem sofrer gols. Apenas em 8 dos 26 jogos, ou seja, 30%.

Na derrota para o São Paulo, Sampaoli até tentou algo diferente para neutralizar o líder da competição. Escalou três zagueiros e colocou o garoto Calebe no meio de campo, deixando os experientes Alan Franco, Nathan, Zaracho, Hyoran e Eduardo Sasha no banco. Não foi feliz.

“É uma equipe muito jovem, que precisa entender como são esses tipos de jogos. Nos faltou algo de fortaleza ou de fúria para converter algumas situações que criamos, mais ainda no segundo tempo, e o São Paulo foi muito contundente. Aproveitou bem as situações”, disse o técnico.

Os 34 gols sofridos pelo Atlético-MG também são novidade para Sampaoli no Brasil. Ano passado, no comando do Santos, que goleava e encantava pelo futebol bonito, teve uma defesa mais sólida. Nas mesmas 26 rodadas de agora sofreu 24 gols (média de 0,92 por partida).

Ao final do Brasileiro de 2019, o Santos, que terminou na segunda posição e 16 pontos atrás do Flamengo, sofreu menos gols do que o Atlético-MG em 2020. Foram apenas 33 tentos. Uma média final de 0,86 gol por compromisso.

Ao menos Sampaoli pode dizer que seu ataque atual funciona melhor, mesmo tendo passado em branco contra o São Paulo.

Foram 44 tentos marcados (média de 1,69) pelos atleticanos neste Brasileiro, um a menos do que o líder do campeonato, mas marca superior a média com o Santos do ano passado (60 gols, 1,57 de média).