‘Defesas espanholas estão em festa’

Um dia após assinar sua rescisão de contrato com o Atlético de Madrid, Diego Costa usou as redes sociais para se despedir oficialmente no clube. Em comunicado oficial, os colchoneros anunciaram a rescisão de contrato do atacante na manhã da última terça-feira (29).

O pedido pelo fim do vínculo partiu do jogador, que alegou à diretoria problemas pessoais. O vínculo entre as partes terminaria apenas no dia 30 de junho de 2021.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Veja abaixo a mensagem postada por Diego Costa:

“Bom, gente…hoje, com tristeza, mas ao mesmo tempo feliz, venho me despedir de todos os torcedores do Atlético, de todo o meu povo. Triste por não poder fazer mais parte desta família, estar no dia a dia, mas feliz por ter feito parte deste grande clube. Aqui vivi momentos difíceis, dos quais sempre me levantei graças à ajuda de médicos, fisioterapeutas e dos meus colegas. E momentos felizes que já estão na minha memória e na de todos. Mas quero dizer que estou feliz por ter podido fazer história e colocar meu nome na história deste grande clube. Algo que sempre quis, mas nunca imaginei que pudesse acontecer.

Quero agradecer a todos os Atléticos, mas acho que chegou a minha hora e que tanto para mim como para o clube foi o melhor que poderia acontecer. Acho que é o melhor momento para nós, e a melhor forma de ajudar a equipe e o clube. Fiz o meu melhor, ou pelo menos sempre tentei dar o meu melhor por este clube e por esta camisa.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Quero agradecer aos meus colegas, médicos, fisioterapeutas… eles têm sido minha família. Também quero agradecer à Comissão Técnica.

E para os fãs…apenas OBRIGADO. Obrigado e obrigado. Sempre foi um incentivo. Sempre foram e sempre serão uma motivação. A MAIOR COISA QUE ESTE CLUBE TEM. Tive um sonho…vi como todos os torcedores gritaram o nome dos grandes jogadores que vestiram essa camisa, e eu sonhei, acreditei e me incentivei a trabalhar para um dia merecer que gritem meu nome também.

Agora me lembro de momentos em que primeiro Calderón, e depois Wanda, gritaram meu nome, e quero dizer a vocês que esses são momentos únicos para mim. Muito mais que títulos, porque o carinho, o humano, sempre será o mais importante para mim. Então … MUITO OBRIGADO.

Não quero dizer o que todo mundo diz quando sai de um clube. Aquilo do qual serei mais um. Não. Eu mostrei em campo, mostrei em todos os jogos…JÁ SOU ATLETI.

Agora, com muito entusiasmo, força, desejo e paixão pelo que vem a seguir, o próximo desafio.

OBRIGADO … AMO VOCÊS“

Entre as diversas manifestações de carinho de torcedores e ex-companheiros, uma chamou a atenção: Daniel Alves. Em tom de brincadeira, o jogador do São Paulo, que enfrentou Diego Costa nos tempos de Barcelona, disse que as defesas rivais estavam comemorando a notícia.

Daniel Alves em post de despedida de Diego Costa na Espanha Reprodução

Com a camisa do Atlético, Diego Costa disputou 215 partidas, marcou 83 gols e concedeu 36 assistências. Ao todo, foram seis taças pelo Atleti: LaLiga (2013/2014), Copa do Rei (2013), Uefa Europa League (2018) e três Supercopas da Europa (2010, 2012 e 2018).