Deixou chegar? Rodrygo diz que Real vai brigar por tudo e se empolga antes de clássico: ‘A história mostra isso’

O Real Madrid avançou às oitavas de final da Champions League após a vitória por 2 a 0 sobre o Borussia Monchengladbach. Agora, os comandados de Zinedine Zidane focam na LaLiga.

Neste sábado, Real Madrid x Atlético de Madrid começa às 17h (de Brasília) e terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil e do ESPN App, além de acompanhamento em tempo real, com vídeos de lances e gols, do ESPN.com.br. Empolgado com a classificação, Rodrygo exaltou a força dos merengues e garantiu foco para ganhar os canecos que são disputados nesta temporada.

“Foi uma sensação muito boa, de colocar o Real Madrid onde ele deve estar, que é classificado para o mata-mata e na briga por todos os títulos”.

“No Campeonato Espanhol é a mesma situação, vamos brigar até o fim, mesmo sabendo das dificuldades e da qualidade dos adversários. Sempre que entramos em uma competição é para vencer e a história do clube mostra isso”, completou, ao ESPN.com.br.

Irregular no Espanhol, o Real Madrid está na quarta colocação, com 20 pontos. A diferença é de seis pontos para o líder Atlético de Madrid.

Com isso, a vitória diante do rival é tratada como prioridade pela equipe de Zidane. Principalmente pelo fato de estar atrás e ainda ter jogo a mais na tabela.

Enquanto o Real Madrid já entrou em campo 11 vezes na atual edição da La Liga, com seis vitórias, dois empates e três derrotas, os colchoneros têm campanha bem melhor.

Em 10 jogos, foram oito vitórias e dois empates. A equipe se Simeone ainda não sabe o que é derrota e vive grande fase após também garantir vaga nas oitavas de final da Champions League.