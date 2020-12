‘Del Bosque se deixou levar pela imprensa’

Em 2010, a Espanha encantou o mundo e fez valer o favoritismo para conquistar, de forma inédita, o título da Copa do Mundo. No entanto, um dos nomes de destaque da base espanhola, que já havia conquistado a Eurocopa em 2008, surpreendentemente ficou de fora.

Em entrevista ao ESPN.com.br, Marcos Senna, que marcou época vestindo a camisa do Villarreal, falou sobre a surpresa de ter ficado fora dos 23 convocados. No seu lugar, Del Bosque convocou Javi Martínez.

“Obviamente, nesse momente, eu fiquei super chateado. Contava com a convocação, tive na primeira convocatória, dos 30, depois só podia levar 23, tive nas Eliminatórias jogando. Na minha cabeça e de todos, eu tinha um pé e meio dentro da Copa do Mundo de 2010. E, na última hora, o Vicente De Bosque decidiu mudar, convocou o Javi Martínez, trocou por mim, e aquele menino nunca tinha atuado com a seleção principal, e ele também ficou super surpreso, imagino que ele e todos”, começou por afirmar.

“Naquela Copa de 2010, acaba um ciclo e começa outro, com meninos novos, era o que eu pensava, que em 2010 a minha ideia era aposentar com a camisa da seleção. Infelizmente, o Del Bosque adiou isso, fiquei super chateado. Na época muitos repórteres me ligaram, obviamente eu não quis atender, a cabeça fica quente, nesse momento o melhor a se fazer é tentar evitar entrevistas, e, depois, quando fui dar a minha primeira entrevista, com a cabeça mais fria, a primeira coisa que falei foi: obviamente, fiquei chateado, mas me coloco no lugar do treinador, não é fácil, sei que é uma disputa muito grande, jogadores de alto nível, de muita qualidade, e obviamente eu não esperava isso, mas a gente está preparado para tudo, pelo que aconteceu, fiquei super chateado com a decisão dele. Tomei uma decisão de muitos anos, de que eu jamais quero ser treinador, primeiro porque acho que não tenho essa vocação e depois porque tem que tirar esse tipo de decisão e eu preciso ter empatia, me colocar no lugar dele, que ele tem que pensar no melhor para aquele momento, e ele pensou que o melhor era levando outro menino, e eu tive que acatar isso. Infelizmente não fui, fiquei super chateado, seria campeão do mundo também, mas assim é a vida. Aí passou, já tive oportunidades de encontrar com ele em vários eventos, depois eu fui jogar no New York Cosmos, com o filho dele, que ele queria, e até hoje, aqui na Espanha, eu vi uma entrevista dele falando que o momento mais duro da carreira dele foi ter me deixado fora da Copa do Mundo. Obviamente, não tem volta atrás, para mim não vai resolver nada, mas realmente foi o que aconteceu, nada mais do que isso”, complementou.

Vicente Del Bosque com a taça da Copa do Mundo Getty Images

Marcos Senna também revelou que não conversou imeditamente com Del Bosque após a convocação. O ex-meia disse que conversou com Fernando Hierro e disparou: o ex-treinador da seleção espanhola se deixava levar pela imprensa e o comparou com Luis Aragonés, com quem conquistou a Eurocopa em 2008.

“Naquele momento, quem ligou para mim foi o Fernando Hierro, mas também não quis atendê-lo na época. Depois vi entrevistas dele, foram perguntar, que eu estava com um pé e meio dentro e, de repente, fora. Ele disse que o menino que foi no meu lugar era versátil em relação a posições, podia atuar tanto como zagueiro e volante, que estava precisando desse jogador, que foi uma decisão muito difícil para ele, mas optou por essa decisão. Obviamente, depois eu vi os jogos, o menino jogou um pouco contra Honduras, onde a seleção já estava classificada. Não usou o menino como ele achava que iria usar. Quando eu vejo algum jogo da Copa do Mundo, que transmitem e tal, aí me vem aquele filme, o que eu passei na época, o estado que eu fiquei, mas longe de preconceito. O Vicente Del Bosque é uma pessoa excelente, tive a oportunidade de conhecer ele antes, nas Eliminatórias, todos gostam muito dele. Mas o grande problema dele é que se deixa levar um pouco pela imprensa, que sente um pouco da pressão, que tem que levar fulano e não ciclano, ele se deixa levar. Ao contrário do falecido Luis Aragonés, que não tinha isso com ele, colocava na cabeça que tinha que ser aquele grupo e não tinha volta atrás. Tanto é que, na época, deixou de levar o Raúl para a Eurocopa, e aí as pessoas caíram em cima, mas ele manteve a decisão dele, ganhou a Euro, ganhou muito mais respeito à personalidade dele. No meu caso, a imprensa forçava para que jogasse o Xabi Alonso no meu lugar, mas ele achou eu que tinha que jogar, enfim. Se fosse o Vicente Del Bosque, provavelmente na Euro eu nem estaria , ou se estivesse, não seria titular. E foi o que aconteceu na Copa de 2010, nas Eliminatórias, eu vinha super bem de uma Euro, também não tinha como me deixar fora, aí no final, na última decisão, foi ter me deixado fora”, disse.

Marcos Senna em ação pela seleção espanhola na Euro 2008 Getty Images

Por fim, Marcos Senna falou que não houve pressão para levar Javi Martínez à Copa. No entanto, revelou um rumou que foi falado na época: por conta do presidente da Federação Espanhola, deveria ter um jogador do Athletic Bilbao na equipe. No entanto, o ex-volante afirmou que acredita na versão apresentada por Del Bosque, que disse preferir levar Javi Martínez por conta da versatilidade.

“O pior é que não teve pressão. O Javi Martínez era um menino que jogava no Sub-21, o único rumor foi que, aqui na Espanha funciona assim: os únicos times que nunca foram rebaixados são: Athletic Bilbao, Real Madrid e Barcelona, o que acontece? Antes da candidatura do novo presidente da Liga, da Federeção Espanhola, ele levava muitos anos na federação, e ele é basco e Athletic Bilbao, então aqui o rumor é assim: na seleção tem sempre que ter algum do Athletic Bilbao, esse é o rumor, e no momento, se não me engano, tinha o Llorente, atacante, mas esse é o rumor, que sempre um, dois ou três do Athletic Bilbao tinha que ter”.

“Na época, o Vicente del Bosque, eu prefiro acreditar na palavra dele. Achou que devia ter levado o Javi Martínez por isso, pela versatilidade de jogar tanto no meio-campo como zagueiro. Prefiro acreditar na versão dele do que nos outros rumores de que tinha que ter alguém do Athletic Bilbao, acredito menos nisso. Por outro lado, não, nenhum outro jogador, não é que me ligou, obviamente eles estavam lá na Copa do Mundo, depois tive conversando com muitos deles, que tinha a oportunidade de me encontrar com eles várias vezes, sim, mas nesse momento, o jogador, um amigo como o Capdevilla sim, me mandou mensagem e tal, mas os outros, não é que não eram amigos, mas no futebol sabemos que é assim, temos os mais próximos e meu amigo aí, que era o mais próximo, que jogava comigo no Villarreal na época, era o Joan Capdevilla. Ele sim falou que estava super chateado, Carlos Marchena também, que foi titular na Euro e na Copa não, e, na época, na verdade, eu não queria atender ninguém. Eu estava super chateado”, finalizou.

O Villarreal, clube que Marcos Senna marcou época, encara o Sevilla nesta terça-feira (28). O Submarino Amarelo irá até a Andaluzia em busca de mais três pontos. A partida terá transmissão da ESPN às 13h. A equipe treinada por Unai Emery está na quarta colocação, com 26 pontos, seis a menos que o líder Atlético de Madrid.