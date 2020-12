Del Valle e Miguel Ángel Ramírez terão conversas para definir futuro; candidato à presidência do Inter quer espanhol

Eliminado nos pênaltis para o Nacional-URU, o Independiente Del Valle deve perder também o seu treinador. Miguel Ángel Ramírez tem contrato até 2021, mas uma reunião na próxima semana vai decidir o destino do treinador.

“Tenho um contrato até dezembro de 2021. Na próxima semana, vamos tomar uma decisão com os líderes a esse respeito”, disse o espanhol.

A imprensa do Equador trata a conversa entre as partes como um possível fim do ciclo do comandante no clube.

Uma ala da direção que concorre à presidência do Internacional vai fazer uma proposta a Ramírez, como informou o jornalista Jorge Nicola, comentarista dos canais Disney e que publicou a informação em seu blog no Yahoo.

José Aquino Flôres de Camargo crê que Miguel Ángel Ramírez é o nome ideal para comandar o clube gaúcho em 2021. Abel Braga foi o escolhido desde a saída de Eduardo Coudet para assumir até o fim da temporada, mas o contrato não tem multa.

Miguel Ángel Ramírez durante jogo do Independiente Del Valle, em 2019 Getty Images

Miguel Ángel Ramírez treina o Del Valle desde o ano passado e, logo no primeiro ano, conquistou a Sul-Americana.

Neste ano, foi vice da Recopa perdendo para o Flamengo na decisão, mas deu um troco no time carioca na fase de grupos: goleada por 5 a 0 em Quito. No Rio de Janeiro, acabou sofrendo 4 a 0 para o time rubro-negro. Ele negociou com o Palmeiras, mas o negócio não avançou.