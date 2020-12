Dele Alli irrita Mourinho apesar de vitória e classificação do Tottenham

O técnico do Tottenham, Jose Mourinho, criticou Dele Alli por seu desempenho, apesar da vitória dos Spurs por 3 a 1 sobre o Stoke City para chegar às semifinais da Copa Carabao.

Alli não tem sido favorecido por Mourinho nesta temporada, mas começou no jogo de quarta-feira. No entanto, ele foi substituído depois que o goleiro estreante Andy Lonergan, de 37 anos, fez duas grandes defesas em finalizações do atacante.

Foi o primeiro jogo de Lonergan desde que se juntou ao Rochdale, time da terceira divisão, em 2019.

Alli também deu a posse de bola ao time da casa, o que levou ao gol de Jordan Thompson após bater Hugo Lloris aos 53 minutos.

“Sim, para mim um jogador que joga nessa posição é um jogador que tem de ligar e criar e não criar problemas para a sua própria equipe”, disse Mourinho sobre Alli.

“Nessa situação, um contra-ataque objetivo provavelmente terminaria com um golo, e acabou com um contra-ataque atrás dos nossos defesas.

“Estávamos desequilibrados porque quando você está com a posse de bola você tem laterais de origem e outro meio-campista em uma linha diferente e eles nos pegaram no contra-ataque e transformaram o resultado do jogo que estava totalmente em nossas mãos, então sim Estou chateado.”

Mesmo assim, os visitantes de Londres avançaram para as quartas finais da taça graças aos gols de Gareth Bale, Ben Davies e Harry Kane.

Bale foi substituído no intervalo por Son Heung-Min devido a uma aparente lesão, embora o técnico português tenha dito que a mudança foi em parte tática.

“Eu não sei. Algo que eu penso com a panturrilha. Não tenho certeza, pois naquela época eu só queria reorganizar a equipe e fazer a mudança”, disse Mourinho.

Informações da Reuters foram usadas nesta reportagem.