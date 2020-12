Dell abre vagas para cursos gratuitos de capacitação profissional

Em parceria com a Universidade Estadual do Ceará e com o município de Porto Alegre, a Dell Technologies, por meio do Programa Gratuito de Qualificação Acessível Profissional, desenvolvido pelo Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Dell (LEAD), oferecerá mil vagas gratuitas para 14 cursos nas áreas de tecnologia, idiomas e negócios, que incluem certificação para os aprovados e que atendem profissionais com diferentes níveis de conhecimento.

Direcionadas a pessoas com deficiência e em vulnerabilidade social, as opções se restringem a uma por candidato e abordarão conhecimentos de atendimento ao cliente, empreendedorismo e ética, além de introdução e desenvolvimento de conceitos de lógica de programação, introdução de programação de sistemas na linguagem Java e Java Android.

Eder Soares, gerente de Projetos de Inovação e Líder da Unidade de Fortaleza da Dell Technologies, destaca: “Nosso objetivo, ao criar condições para que pessoas com deficiência e em condição de vulnerabilidade social tenham a capacidade de se desenvolver no ramo da tecnologia, é de, justamente, aumentar a sua competitividade, para tentar tornar o mercado de trabalho mais igualitário.”

Programa de qualificação profissional oferece mil vagas de cursos gratuitas.Fonte: Pexels

Inscrições e opções

Desta vez, poderão participar da iniciativa somente residentes do estado do Rio Grande do Sul, sendo que todas as atividades serão realizadas na plataforma Dell Accessible Learning ou pelo aplicativo Aprendizado Acessível para Android e iOS – que dispõem de acompanhamento de intérpretes de Libras e de outros recursos de acessibilidade disponíveis na plataforma e nos conteúdos, como alertas sonoros, comando de voz, teclado virtual, redimensionamento de fonte, alto contraste, audiodescrição de imagens e vídeos em Libras.

“É muito gratificante encerrar o ano de 2020 sabendo que mais de 16 mil pessoas de todo o Brasil foram beneficiadas pelas iniciativas do LEAD”, conta Eder Soares, revelando o público atingido somente nesse período. Para participar da inciativa, basta realizar o cadastro no site. As inscrições podem ser feitas até 4 de janeiro.

Confira abaixo os cursos contemplados pelo edital e bons estudos.