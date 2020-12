Demandas Constantes e as Inovações

A inovação no mercado atual e as demandas constantes

As demandas constantes são pontos positivos para as empresas, haja vista que é sinal de clientes fidelizados.

Todavia, em algum momento do seu negócio as demandas constantes podem atrapalhar o seu processo. Sendo assim, é importante analisar essa tendência.

Aderir a novos negócios ou manter as entregas recorrentes?

Quando a empresa já está possui uma demanda dentro da rotina, é possível que ela perca mercado mediante a concorrência. Isso pode ocorrer em duas vertentes, tanto em novos negócios diretos, quanto em adesão a novas possibilidades dentro do mercado, ou até mesmo, novos nichos de mercado.

Por isso, é importante que faça uma análise da sua demanda atual e da sua estratégia futura. Assim poderá verificar o fator mais importante nesse comparativo, a sua capacidade de produzir, ou seja, entregar o produto ou o serviço ao cliente final.

A Administração permite que uma demanda não anule a outra

Contudo, ter demandas constantes não é algo que ocorre em detrimento das inovações do mercado. Desde que a empresa trabalhe a sua administração interna.

Certamente há opções viáveis para as empresas que já estão no limite de suas capacidades, como eliminar os gargalos dos processos. No entanto, a eliminação dos gargalos melhora as entregas da rotina, mas não garantem as entregas do futuro.

Fluxo viabilizado e abrangência da capacidade de inovação

Por isso, é fundamental analisar seus objetivos, elaborar um fluxo que aumente a sua capacidade de entrega no mercado. Bem como viabilizar a possibilidade de investir em algo escalável. Já que nesse tipo de negócio você abrange a sua demanda e não precisa investir em infraestrutura.

Um negócio escalável é um exemplo de que é possível entregar qualidade nas demandas constantes e ainda aderir às inovações do mercado.

Sendo assim, independentemente das suas opções no momento, analise a sua capacidade de crescimento para que não fique aquém do concorrente.