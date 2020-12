Dembélé sofre nova lesão no Barça e para por tempo indeterminado

O Barcelona comunicou que o atacante Dembélé sofreu um alongamento dos tendões da perna direita na partida em que a equipe blaugrana perdeu para o Cádiz no último sábado. O clube não estimou a gravidade da lesão ou o tempo em que o jogador ficará afastado dos gramados, mas a notícia não é nada boa.

> Veja a tabela do Campeonato Espanhol

Esta é a primeira lesão muscular do francês na temporada e o camisa 11 possui um longo histórico dentro do departamento médico culé. No entanto, a nova contusão chega em um momento ruim, pois o jogador estava oferecendo um bom futebol e vinha tendo sequência por conta da ausência de Ansu Fati.

O técnico Ronald Koeman sofre para repetir formações por conta de diversas lesões que o Barcelona vem tendo durante a temporada. Além do setor ofensivo com problemas, o holandês também tem desfalques na defesa, como os zagueiros Piqué e Umtiti e o lateral Sergi Roberto.