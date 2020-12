Demon’s Souls não é páreo para controles de Tapete de Dança!

Nesta semana nós vimos o remake de Demon’s Souls sendo detonado com os bongos do Donkey Kong e alertamos que ainda mais vídeos com controles doidos deviam aparecer em breve. Dito e feito, já que agora uma jogadora conseguiu derrotar um dos principais chefes do jogo usando… um tapete de dança!

O feito foi conquistado pela youtuber Luality que, como você pode conferir no vídeo acima, usou o seu tapete para acabar com o chefão Flameluker! Aliás, ela não parou por aí e conseguiu completar o jogo inteiro com esses controles também, o que deve ser liberado em breve no seu canal.

Vale lembrar que ela já estava muito bem treinada, pois também conseguiu zerar Bloodborne só com seus passos de dança! Você teria paciência e habilidade para encarar os jogos da série só com um tapete? O que achou do vídeo? Comente a seguir!