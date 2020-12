Depois da final de A Fazenda 12, Marcos Mion ‘foge’ para local isolado · .

Marcos Mion se despediu de A Fazenda 12 na madrugada desta sexta-feira (18). Após o ritmo intenso de gravações, o apresentador resolveu se isolar com a mulher, Suzana Gullo, no meio do mato. “Ela organizou sozinha essa viagem”, contou ele em vídeos publicados nos Stories do Instagram.

O comunicador contou que recebeu o apoio da amada durante os dias de trabalho envolvendo o programa da Record.

“Ela cuidou de tudo, ela tá sendo demais, ela tá sendo muito incrível nessa temporada. Cuidando demais, sendo minha base forte. Não tenho palavras pra agradecer todo carinho, todo reconhecimento, todo amor que essa mulher tem por mim, por toda nossa família e por tudo que a gente criou”, disse ele.

Mion explicou que não sabe o destino da viagem, mas revelou que a mulher já havia organizado tudo. “Eu não sei de nada. Sei que é uma casa no meio do mato, que foi o que eu pedi pra ela. [Falei] ‘Quero ir pro meio do mato, desligar de tudo’. Tenho que entrar de férias'”, completou.

O reality rural chegou ao fim após três meses. Jojo Todynho levou a melhor e se tornou a mais nova milionária do pedaço.

Assista ao vídeo a seguir:

