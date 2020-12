Depois de Marvel e DC, atriz completa álbum de musa nerd em Mandalorian · .

O episódio mais recente da série The Mandalorian, além de fazer uma revelação bombástica sobre Baby Yoda, marcou a estreia de Ahsoka Tano no universo live-action de Star Wars. Querida pelos fãs das animações da franquia, a jedi surgiu em carne, osso e sabre de luz vivida por Rosario Dawson. Com isso, a atriz completou o álbum de figurinhas de musa nerd.

A artista de 41 anos parece ter uma atração por projetos que vêm com fã-clube embutido. E não faz distinção de seleções para vestir a camisa: atuou em todas as séries da Marvel na Netflix, mas também dublou a Mulher-Maravilha em animações da DC Comics e emprestou sua voz para a Batgirl em Lego Batman (2017). Não há motivo para tomar um lado nessa guerra se você pode faturar em dobro, certo?

Ainda no universo de adaptações dos quadrinhos, ela estrelou o longa Josie e as Gatinhas (2001) –a banda de três garotas faz parte do universo da Archie Comics, atualmente retratado em Riverdale e O Mundo Sombrio de Sabrina.

Rosario também enfrentou alienígenas em MIB: Homens de Preto 2 (2002) e abusou da sensualidade como a femme fatale Gail em Sin City (2005) e sua sequência, A Dama Fatal (2014).

Nem só de HQs vive uma musa nerd. A artista foi dirigida por Quentin Tarantino no projeto Grindhouse (2007), trabalhou com o maior geek do cinema, Kevin Smith, em O Balconista 2 (2006) e Jay & Silent Bob Reboot (2019) e enfrentou mortos-vivos em Zumbilândia: Atire Duas Vezes (2019).

fotos: divulgação

Em Homens de Preto, na Marvel e em Sin City

Para o público mais jovem, ela viveu Perséfone no longa Percy Jackson e o Ladrão de Raios (2010) e dublou um episódio do desenho Bob Esponja. E ainda virou musa de ação ao lado de Dwayne “The Rock” Johnson na comédia de aventura Bem-Vindo à Selva (2003).

Disposta a agradar a gregos e troianos, Rosario encarou Alexandre o Grande vivido por Colin Farrell no épico Alexandre (2004), de Oliver Stone, e ainda foi atrás dos fãs de musicais ao soltar a voz em Rent: Os Boêmios (2005) –ela era uma das duas únicas integrantes do elenco que não tinha feito o espetáculo na Broadway uma década antes.

Com tantas credenciais no currículo, o que faltava? A segunda franquia espacial mais famosa do mundo, Star Trek. Afinal, Star Wars ela já riscou da lista, com um emprego que ela só conseguiu graças aos fãs a quem dedicou boa parte da sua carreira.

“Minha escalação aconteceu por causa dos fãs na internet. Alguém tuitou dizendo que eu deveria viver Ahsoka. Eu dei retuíte e escrevi: “Com certeza, por favor” e “#AhsokaVive”. Isso aparentemente chamou a atenção de alguém que cuida das relações públicas de Star Wars há anos. Ela encaminhou isso para Dave Filoni [produtor de Mandalorian e diretor do episódio]”, contou Rosario à revista Vanity Fair.

A atriz admitiu que já era fã da personagem antes mesmo de vivê-la. “Eu tinha visto alguns episódios de Clone Wars, mas depois que ganhei o papel, vi tudo na ordem certa. Queria entender como Ahsoka deixava a Ordem, e como isso foi um gatilho para Anakin [Skywalker] migrar para o Lado Negro da Força [como Darth Vader]. Era incrível que a personagem tenha começado como adolescente, sabe?”, valorizou sua intérprete.

Você tem algum personagem favorito de Rosario Dawson? Vote na enquete!