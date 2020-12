Com a Polícia Federal na cola de Dionísio (Sérgio Mamberti), Alberto (Igor Rickli) ficará a um passo da miséria em Flor do Caribe. O milionário terá suas obras de arte confiscadas pelas autoridades, que tentarão descobrir se os objetos foram roubados durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) na novela das seis da Globo.

Diante do clima tenso, Guiomar (Claudia Netto) preverá dias ruins para a família: “Derrocada dos Albuquerque”, observará a senhora logo após policiais entrarem na mansão.

Após a saída da tenente Isabel (Thaíssa Carvalho) e seus homens, Alberto surtará com a ousadia de levarem as obras de arte de seu avô. “Tenentezinha arrogante. Veio aqui cheia de teorias da conspiração”, reclamará o loiro.

“Isso é inveja porque nós somos as pessoas mais ricas e mais poderosas dessa região. E você Ester [Grazi Massafera], você não tinha nada que fazer perguntas para ela”, dirá o empresário, tomado pela raiva

Ester falará que não abrirá a boca da próxima vez. “Então, esses quadros foram roubados de famílias judias. O que mais tem nessa casa que eu não posso saber, Guiomar?”, questionará Ester à ex-sogra.

“Eu não sei, mas do jeito que a carruagem vai balançar, pode ser a derrocada dos Albuquerque”, soltará a “ex-múmia”. “Então, é verdade, é verdade que eles roubaram obras de arte de famílias judias?”, perguntará a presidente da ONG Casa Amar.

“Não me comprometa, querida. Mas não existem palavras que traduzam melhor a situação que a gente acabou de assistir”, comentará a madame antes de prever tempos difíceis para toda a família.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o .publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Saiba tudo que vai rolar nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

Ouça “#39 – Esconderijo e traição são descobertos nas novelas!” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Flor do Caribe e outras novelas.