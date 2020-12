Derrota do São Paulo em Itaquera faz Flamengo virar favorito ao título de novo segundo projeção

A derrota do São Paulo no clássico contra o Corinthians, no domingo, na Neo Química Arena, por 1 a 0 afetou a liderança dos tricolores no Campeonato Brasileiro.

O time de Fernando Diniz começou a rodada como favorito ao título, segundo a projeção do site “FiveThirtyEight”, parceiro da ESPN, especialista em estatísticas. Mas agora já não é mais.

Após a rodada de domingo, o Flamengo é o principal favorito com 42% de chance de título contra 35% dos paulistas.

O São Paulo perdeu a invencibilidade de 17 jogos no Brasileiro ao cair para o Corinthians. E a liderança que era de 7 pontos de vantagem para o Atlético-MG, agora caiu para quatro.

E o Flamengo, que tem 45 pontos, cinco a menos que os tricolores neste momento, têm uma partida a menos que os rivais.

Ou seja, a equipe de Rogério Ceni pode baixar essa vantagem para apenas dois pontos se vencer a partida que lhe falta.

O Atlético-MG, que enfrenta o São Paulo na próxima rodada, tem só 10% de chances de título, segundo as projeções.