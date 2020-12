Desafiada, Jeiza se arma até os dentes e caça Rubinho no morro · .

[ad_1]



A guerra de Jeiza (Paolla Oliveira) e Rubinho (Emilio Dantas) continuará em A Força do Querer. Após ver o bandido da novela das nove coordenar o roubo de um caminhão e ser recebida por uma “chuva de balas”, a policial subirá no fictício Morro do Beco no capítulo de sábado (26). Ela buscará pelo arsenal de armas da quadrilha de Sabiá (Jonathan Azevedo) e caçará seu desafeto.

Equipada até os dentes, a lutadora de MMA vai revidar a emboscada que terá sofrido a mando do marido de Bibi (Juliana Paes). Durante o confronto, ele conseguirá fugir, mas a filha de Cândida (Gisele Fróes) não descansará até derrubar o novo braço direito de Sabiá.

Nas cenas que irão ao ar nesta semana, a policial aparecerá dando ordens para o seu batalhão. A pedido do secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, os agentes do Estado terão aval para a missão nas vielas do Morro do Beco.

“Só na semana passada, nosso pessoal da inteligência detectou mais de cem armas, cem fuzis”, explicará Jeiza para seus homens. Em seguida, ela alertará para que os policiais tomem cuidado com a segurança dos moradores da comunidade. “Prefiro sair no zero a zero do que ganhar de dez a um”, pedirá.

Confiante, a loira marchará em direção à comunidade pronta para acabar com a festa do foragido. Desde que Rubinho foi preso pela primeira vez, a personagem de Paolla Oliveira tem uma impressão ruim sobre ele.

Emilio Dantas em cena de A Força do Querer

Resumo dos capítulos

Segunda, 21/12 (Capítulo 79)

Ivana conhece Tereza Brant e se identifica com sua história. Biga sugere que Nonato faça seu show no Balada Jeiza. Bibi revela a Aurora que Rubinho queria que ela alugasse um galpão perto do presídio. Abel sente-se mal quando ouve Mere cantar. Ivana vê vídeos sobre transexuais. Ritinha discute com Joyce e decide ir para a casa de Edinalva.

Cibele afirma que fará um exame de DNA em Ruyzinho. Silvana fica indignada ao saber que Eugênio e Irene estão juntos. Abel fica nervoso quando o filho fala que convidou Mere para o arraial de Nazaré. Zeca discute com Ritinha e lembra da profecia do índio. Dantas desconfia do comportamento de Mira ao telefone. Eugênio assume seu romance com Irene.

Batoré procura Bibi. Rubinho foge da prisão. Cibele consegue um kit para fazer o exame de DNA. Irene exige que Mira continue no escritório de Eugênio. Zeca conversa com Mere. Bibi encontra Rubinho.

Terça, 22/12 (Capítulo 80)

A polícia vai à casa de Bibi. Yuri fica feliz com a fuga de Rubinho. Ivana conta para a psicóloga que se identificou com a história de Tereza Brant. Joyce troca confidências com Cibele. Edinalva pede dinheiro a Eurico. Rubinho avisa a Bibi que montará uma refinaria para Sabiá. Jeiza acerta com Alan sua ida a uma comunidade para um projeto social.

Silvana não se intimida com as ameaças de Irene. Ritinha avisa a Ruy que irá embora com seu filho se Cibele chegar perto dele novamente. Ivana confidencia a Simone que pode ser transsexual. Ruy pede que Joyce não receba mais Cibele em casa. Mira avisa a Irene que Dantas pegou o seu currículo. Ruy não aceita o namoro de Eugênio. Aurora teme pela segurança de Bibi.

Quarta, 23/12 (Capítulo 81)

Abel se preocupa com a proximidade entre Zeca e Mere. Jeiza fala para Alan que ainda não avisou a Zeca de sua viagem aos Estados Unidos. Nonato é hostilizado na rua. Ivana conta para a família que Cibele quer fazer um exame de DNA em Ruyzinho. Selma vai à casa de Bibi. Silvana rouba uma folha de cheque do marido. Eurico avisa Silvana que Eugênio irá com Irene à casa de Dantas.

Jeiza não gosta de encontrar Caio, e Alan implica com a aluna. Dantas questiona Caio sobre Mira. Abel e Mere se encontram no arraial de Nazaré. Abel tenta fugir de Mere. Ivana se reconhece com as roupas de Ruy. Zeca procura Abel, e Mere se apresenta como sua mãe. Edinalva convida Mere para ficar em sua casa. Jeiza conforta Zeca. Nazaré tenta acalmar Abel.

Quinta, 24/12 (Capítulo 82)

Rubinho comenta com Bibi que cuidará da contabilidade de Sabiá. Leila discute com Caio por causa de Bibi. Jeiza revela a Cândida a ficha policial de Amilcar. Ritinha tem uma ideia para afastar Cibele de Ruyzinho. Silvana treina a assinatura de Eurico. Ivana apresenta Tê para Simone. Aurora não aceita dinheiro de Bibi. Joyce vê Eugênio com Irene.

Silvana mostra a Dita o dinheiro que pegou no banco. Ritinha pretende fazer exame de DNA em Ruyzinho e pede ajuda a Bibi. Garcia chega à casa de Heleninha, e Yuri fica assustado. Yuri chama a polícia para denunciar a invasão em sua casa. Ritinha revela a Bibi que Ruyzinho é filho de Zeca. Heleninha se desespera com a chegada de seu pai e tenta encontrar Caio. Irene teme a volta de Garcia.

Sexta, 25/12 (Capítulo 83)

Bibi ouve Rubinho falando com Sabiá. Ivana revela a Simone que transformará o seu corpo. Zeca conversa com Mere. Alessia reclama de Sabiá para Bibi. Caio chega à casa de Heleninha e se surpreende com Garcia. Dita inventa uma desculpa para justificar a ausência de Silvana, e Eurico se preocupa com a esposa. Caio encontra Bibi e fala sobre Rubinho.

Eurico descobre que retiraram dinheiro de sua conta. Abel reclama de Zeca tentar se aproximar de Mere. Jeiza vê Rubinho em um assalto a um caminhão. Rubinho volta para casa e recebe o apoio de Bibi. Garcia fala sobre o crime do qual foi testemunha para Junqueira.

Jeiza comenta com o delegado que viu Rubinho com a quadrilha que roubava o caminhão. Silvana devolve o dinheiro que pegou da conta de Eurico. Cibele descobre um jeito de fazer o DNA em Ruyzinho. Zeca se emociona ao ver Ruyzinho.

Sábado, 26/12 (Capítulo 84)

Simone sonda Joyce sobre como ela reagiria se soubesse das intenções de Ivana. Garcia decide ir à empresa, e Heleninha questiona o pai sobre a parte dos negócios de que ele abriu mão. Jeiza arma com os policiais uma invasão ao Morro do Beco. Elvira pede ajuda a Silvana para encontrar a mulher que matou o seu marido.

Edinalva conta a Ritinha sobre a mãe de Zeca. Elvira relata a Silvana como Gomez faleceu. Ritinha afirma a Marilda que importunará Zeca até ele assinar o divórcio. Zeca briga com Jeiza ao saber de sua viagem. Silvana fala a Dita que desviará dinheiro da fala que Eurico tem no exterior. Caio comunica a Eugênio que Garcia voltou, e Irene desmaia.

