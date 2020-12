Descoberto por pastora, ele comia marmitas no carro e driblou a criminalidade no bairro para ser pilar defensivo do São Paulo

Entre os jogadores com pelo menos cinco partidas disputadas, o volante Luan é o único invicto do elenco do São Paulo no Campeonato Brasileiro.

Em 16 participações, soma 12 vitórias e quatro empates. Nos dez jogos dele em campo como titular, o São Paulo sofreu apenas cinco gols. Nos outros 13, foi vazado 15 vezes.

Nesta quarta-feira (9), contra o Botafogo, em jogo atrasado da 18ª rodada, no Morumbi (21h30), Luan quer ampliar essa estatística.

Se vencer, o São Paulo abre sete pontos do vice-líder Atlético-MG. Nenhum clube com essa diferença de pontuação, a esta altura do campeonato (23 rodadas), perdeu o título brasileiro na era dos pontos corridos.

Conhecendo a história pessoal de Luan, traçar um paralelo entre a possibilidade de conquista, a invencibilidade dele no torneio e sua “invencibilidade na vida” é metáfora fácil. Mas muito verdadeira.

Morro Doce

Quando Luan tinha sete anos em 2007, a igreja da Pastora Elaine, no Morro Doce, bairro do extremo noroeste de São Paulo, organizou um torneio de futebol.

E, para comandá-lo, Elaine chamou Marcelo Félix dos Santos, fiel da igreja e dono de uma escolinha de futebol, que tinha experiência com a molecada.

“A pastora me falou que tinha um menino que jogava demais, para eu ficar de olho”, contou Marcelo Félix, em entrevista ao ESPN.com.br.

De certo modo, foi a religiosa quem descobriu o talento do garoto.

“Quando vi o Luan, eu na hora pedi para que a mãe dele, Dona Luzia, o levasse para treinar comigo, que eu ia dar a ele uma bolsa”, diz Felix, que jogou no Palmeiras nos anos 1980 e 1990.

“Co-descobridor”, junto com a pastora, ele é hoje empresário do jogador.

Mas Luan se destacava demais na escolinha, e então Félix acionou contatos e o levou para o tradicional Pequeninos do Jóquei, quando ele completou dez anos. Lá, olheiros do São Paulo observavam os garotos para levar para o clube os que mais se destacassem.

Com poucas semanas, o treinador Silva, que trabalhava também no Tricolor, disse a Félix que o levasse a Cotia, porque ele estava aprovado. O menino saía da escola e comia marmita no trajeto, com Félix no volante.

Luan chegou ao São Paulo com dez anos de idade. A entrada dele no clube, mais do que uma chance era motivo de alívio para seus familiares.

Como todo garoto da periferia, Luan conviveu com a criminalidade desde o começo da infância. Não foram poucos os seus amigos e conhecidos que acabaram presos ou tiveram destinos ainda mais trágicos.

“Até hoje, eu falo para ele ter cuidado. Sempre disse a ele, que quando ele virasse jogador, iriam aparecer vários amigos e parentes que ele nunca tinha visto”, conta Felix.

Encaminhar-se tão cedo para o clube paulista com maior reconhecimento quanto à excelência na formação de jogadores era uma garantia de um futuro que a maioria de seus amigos jamais teria.

O Morro Doce, um dos 23 bairros localizado no Anhanguera, subdistrito de Perus. Entre os 96 distritos da capital paulista, o Anhanguera ocupa a 82ª posição no ranking de IDH (índice de desenvolvimento humano), com 0,774. Moema, com 0,961, lidera.

Embora seja um dos bairros que mais cresce em São Paulo, a infraestrutura não acompanhou seu desenvolvimento populacional.

No distrito, há apenas quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS) e uma Assistência Médica Ambulatorial (AMA) para os seus cerca de 65 mil habitantes, por exemplo.

Em 2017, ranking do jornal O Estado de S. Paulo apontou Perus como o 5º distrito com maior incidência de tráfico de drogas, e o 6º em número de homicídios.

“Desde pequeno, com medo de violência, a mãe dele já mandava ele e o irmão, Lucas, para passar os fins de semana com a minha família, no Jaraguá. Ele brincava com os meus filhos, tornou-se da família”, conta Félix.

Com 15, Luan passou a morar no centro de formação do São Paulo, em Cotia. E, com 18, ele estreava nos profissionais do clube.

Simplicidade

Luan não se esquece de suas origens. No começo da pandemia, o volante, que hoje mora na Barra Funda, próximo ao CT do São Paulo, foi com familiares levar 100 cestas básicas a membros de sua comunidade.

Ele pode ter se tornado um jogador de futebol promissor, mas nunca se esqueceu de onde veio.

“Por isso, eu digo até hoje para ele ter cuidado. Mas são as raízes dele, e ele é um menino muito centrado”, diz Félix.

Quem convive com ele, atesta que ele parece ainda não ter entendido na totalidade o que vem se tornando.