Descubra quais são os efeitos colaterais das vacinas contra a Covid-19

Estima-se que 200 vacinas estão sendo produzidas ao redor do mundo, mas até agora apenas 14 chegaram à fase final e mais avançada de testes clínicos. Reino Unido e Rússia foram os primeiros países do mundo a iniciarem o processo de vacinação em massa da população contra a Covid-19. A Rússia recebeu a Sputnik V e o Reino Unido o imunizante da Pfizer/BioNTech. Os Estados Unidos, país mais atingido pela pandemia, também iniciou a imunização de seus cidadãos nesta segunda (14) com a vacina produzida pela mesma farmacêutica. Já países como a China, Indonésia, Turquia, Chile e Brasil optaram pela vacina CoronaVac, da farmacêutica chinesa Sinovac.Entretanto, com o início do programa de vacinação em alguns países, aumentaram as dúvidas em relação aos possíveis efeitos colaterais das vacinas.

Efeitos Colaterais das Vacinas

Imunologistas alertam que toda e qualquer vacina pode causar desconfortos a qualquer pessoa, desde febre, inchaço, vermelhidão e dor no local da injeção até reações alérgicas graves. Todas essas reações variam bastante de pessoa para pessoa.

É importante notar que quando falamos das vacinas disponíveis contra a Covid-19 não é diferente. No caso da CoronaVac, que é a primeira vacina produzida no Brasil, a tecnologia usada é bastante conhecida no meio científico e usada há décadas.

Como existe urgência de vacinas contra a Covid-19 diante do contexto atual, muitos países optaram pelo uso emergencial, que permite a aplicação das doses na população, mas com rigoroso acompanhamento de efeitos colaterais. Isso não significa que não foram feitos testes para determinar com certeza os efeitos colaterais. Em todas as fases das vacinas desenvolvidas ao longo deste ano foram feitos diferentes testes clínicos. Apenas não houve tempo hábil para a realização de testes na quantidade recomendada.

Efeitos Colaterais da vacina CoronaVac

As análises da CoronaVac estão fase final e, de acordo com os testes realizados, a vacina vem se mostrando segura. A maioria dos eventos adversos da CoronaVac constatados até agora no Brasil e no mundo foram leves, como um pouco de febre, vermelhidão, dor de cabeça e dor no local da injeção. A vacina deve começar a ser administrada no Brasil no começo do próximo ano.

Efeitos Colaterais da vacina Pfizer-BioNTech

Os resultados dos testes clínicos da vacina da Pfizer e da parceira BioNTech indicaram reações leves – como febre baixa, dor de cabeça e dor no local da aplicação. Após o início da vacinação no Reino Unido (9) também foram notadas reações alérgicas graves em dois pacientes. Em ambos os casos os pacientes já tinham histórico de alergias, foram tratados e passam bem.

Efeitos Colaterais da vacina Moderna

A vacina da farmacêutica Moderna segue na fase final dos testes clínicos e apresentou até agora efeitos colaterais leves: febre, dor de cabeça, vermelhidão no local da aplicação, dores musculares e fadiga.

Efeitos Colaterais da vacina da Oxford/AstraZeneca

Até agora a vacina da Oxford foi a que mais preocupou em relação aos efeitos colaterais, principalmente depois do registro de um caso grave de mielite transversa no Reino Unido. Não se sabe se faltou transparência nas informações divulgadas sobre o caso, mas a comunidade científica ficou mais receosa com este imunizante.