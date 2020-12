Desenvolvimento Nativo ou React Native No Seu Aplicativo

React Native e Desenvolvimento Nativo

O setor de desenvolvimento de aplicativos cresceu muito nos últimos tempos, ao passo que ganhou a atenção do mercado.

Por isso, é muito importante para o empreendedor conhecer as plataformas utilizadas no desenvolvimento de softwares e aplicativos. Tanto por uma questão de escolher o melhor para o desenvolvimento do seu app, quanto para atuar nesse setor que é uma tendência no mercado.

Desenvolvimento Nativo ou React Native?

Por isso, dentre tantas questões pertinentes a esse setor, muitos possuem dúvidas, como: O que é melhor, o desenvolvimento nativo ou React Native?

No entanto, essa resposta depende da objetividade do projeto que será desenvolvido.

Desenvolvimento Nativo é voltado para uma plataforma

O desenvolvimento nativo é mais utilizado para criar um software ou app voltada para uma plataforma, podendo ser iOS, Android ou Windows.

Já o React Native é uma criação do Facebook, sendo mais voltado para o desenvolvimento de aplicativos. Uma vez que o é facilitado e intuitivo.

O desenvolvimento nativo não é uma preferência do mercado quando comparado às multiplataformas. No entanto, sempre será uma opção viável para o desenvolvimento, uma vez possui acesso fácil aos hardwares e softwares e se refere a linguagem nativa dos aparelhos.

Nativo – Funcionamento offline

Uma vantagem que o desenvolvimento nativo possui é a capacidade de funcionar offline, sincronizando dados quando o aparelho fica online novamente.

React Native – Mesmo código fonte para várias plataformas

O React Native é uma tecnologia mais utilizada, uma vez que seu código-fonte é renderizado e permite que o desenvolvimento ocorra em aplicativos iOS e Android. Ou seja, a base é a mesma para o desenvolvimento, sendo uma otimização do processo.

Portanto, tanto o desenvolvimento React Native como o desenvolvimento nativo possuem vantagens e desvantagens. Sendo assim, é cabível que o projeto seja analisado dentro do seu objetivo principal para que possa viabilizar o desenvolvimento.