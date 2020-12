‘Desesperado’ e no Z-4, Vasco encara embalado Santos com tabu a ser quebrado

Sem vencer há cinco rodadas consecutivas e abrindo o Z-4 do Campeonato Brasileiro, o Vasco não terá a mais fácil das missões neste domingo (20), quando recebe o Santos, em São Januário, pela 26ª rodada. Se quiser ficar em situação mais confortável na luta contra a degola, o Cruz-Maltino precisa ao menos de uma vitória, além de também ter que torcer para que seus concorrentes diretos tropecem.

O retrospecto do Gigante da Colina como mandante contra o Peixe, que vem embalado após classificação para as semis da Conmebol Libertadores contra o Grêmio, porém, não é dos mais favoráveis. Isso porque os cariocas não vencem o Santos no Rio de Janeiro pelo Brasileirão desde 2015, ano, inclusive, do 3º e mais recente rebaixamento do clube.

Em novembro de 2015, o Vasco venceu o Peixe por 1 a 0, pela 37ª rodada, com gol anotado pelo meia Nenê, hoje no Fluminense, de pênalti. Desde então, foram só tropeços, com um empate e duas derrotas, essas consecutivas.

Em 2017, empate em 0 a 0 pela 14ª rodada do Brasileiro. No ano seguinte, derrota por 3 a 0 no Maracanã, pela 22ª rodada, marcada por hat-trick de Gabriel Barbosa, o Gabi, hoje do Flamengo. Já em 2019, os paulistas venceram por 1 a 0, em São Januário, com gol de Taílson no 2º tempo.

Com 25 pontos, o Vasco é o 17º colocado e está três pontos atrás de Bahia, Sport e Athletico-PR, primeiros clubes fora do Z-4. Mesmo que vença o Santos, o clube carioca ainda não deixa a zona de rebaixamento, uma vez que tem duas vitórias a menos.

O Santos, por sua vez, é o 8º colocado, com 38 pontos, mas uma vitória no Rio de Janeiro recolocaria a equipe do técnico Cuca próximo às primeiras equipes da tabela.