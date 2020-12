Desfalques contra o Santos, Renan, Scarpa e Rony treinam para as quartas da Libertadores

O Palmeiras iniciou a preparação para disputar as quartas de final da Copa Libertadores na manhã deste domingo, na Academia de Futebol. O zagueiro Renan, o meia Gustavo Scarpa e o atacante Rony, desfalques contra o Santos, participaram dos trabalhos para o confronto com o Libertad.

Diagnosticado com covid-19, Renan voltou após cumprir o protocolo de isolamento e realizou um treino físico no gramado. Scarpa, por sua vez, está liberado após passar 72 horas de repouso pela concussão sofrida contra o Delfin. Já Rony acabou poupado por desgaste muscular contra o Santos.

Os titulares do clássico permaneceram na parte interna do centro de excelência para atividades regenerativas. Além dos goleiros, foram a campo para um treino técnico os zagueiros Gustavo Gomez e Benjamín Kuscevic, os meio-campistas Danilo, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa e os atacantes Breno Lopes, Rony e Gabriel Silva.

Assim como na sexta-feira, o técnico português Abel Ferreira, ainda em isolamento por covid-19, acompanhou a atividade em tempo real através de imagens de drone transmitidas ao vivo, em estrutura montada pelo Centro de Inteligência do Palmeiras.

Após aquecimento e atividade técnica em campo reduzido, os jogadores foram divididos em dois grupos. Em um deles, o assistente técnico Carlos Martinho separou zagueiros e meio-campistas para um trabalho de saídas de bola, balanços e transições. Já os atacantes praticaram movimentações e finalizações com o auxiliar Vitor Castanheira.

O Palmeiras realiza o último treino antes do confronto com o Libertad na manhã desta segunda-feira e viaja ao Paraguai durante a tarde. O primeiro confronto pelas quartas de final da Copa Libertadores está previsto para as 21h30 (de Brasília) de terça, no Estádio Defensores del Chaco.