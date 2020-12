De acordo com a Equatorial Alagoas, a finalidade era fazer manutenção na rede para melhorar os serviços.

A Equatorial emitiu um comunicado de desligamento programado no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, a partir das 10h05. Muitas pessoas receberam o comunicado em suas residências. O desligamento iria ocorrer em algumas ruas do bairro Santa Luzia e também do Centro Histórico.

A redação do site Boa Informação entrou em contato com a assessoria da Equatorial e a mesma informou que o desligamento foi cancelado, sendo posteriormente marcada uma outra data para realizar os serviços necessários.