Destaque no Santos, Alison exalta coletivo e ascensão da base: “Sou suspeito para falar”

Alison foi um dos destaques do Santos na vitória por 4 a 1 sobre o Grêmio nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, com a classificação para a semifinal da Libertadores da América.

Criado na base, o volante de 27 anos destacou o jogo coletivo do Peixe e a ascensão dos atletas da base.

“Sou suspeito para falar da base do Santos. Sou cria da base, sou criado aqui. E não é de hoje que os Meninos da Vila são importantes. São desde sempre. Os meninos que sobem dão conta do recado. A gente tem que tirar o chapéu para eles. Nós, mais velhos, e a comissão damos o suporte para que eles só joguem futebol. Enquanto estivermos aqui, vamos dar suporte. São importantes, fundamentais, decidem jogos. Misto da base com jogadores mais experientes é muito importante. Base sempre teve papel fundamental e vai continuar tendo”, disse Alison.

“Não sei dizer se foi o melhor da temporada, mas foi excelente partida, não só minha. Para alguém se destacar no jogo é necessário que os demais estejam bem. Nós priorizamos nosso coletivo. Isso nos coloca no lugar que estamos. Um ajuda o outro, um dá a mão para o outro. Esse é o nosso diferencial, nosso ponto forte. Quanto mais fortificarmos esse ponto forte, melhor para gente. Foi uma partida excelente de toda a equipe, sem exceção”, completou.

Alison também valorizou a importância dentro e fora de campo de Cuca.

“Cuca tem papel fundamental desde que chegou. Não só como técnico, mas faz seu máximo para ajudar o Santos. É um cara que motiva a todos, que já ganhou diversos títulos, comandou diversas equipes. Ele sempre quer vencer. Esse campeonato é especial. Ter um cara nessa idade, que ganhou o que ganhou, e tem essa ambição de vencer, de ser campeão. Isso nos motiva, motiva a base. É muito importante essa motivação dele. Sabíamos que seria jogo complicado e que precisávamos estar ligados. Tínhamos uma vantagem pequena, de um empate de 0 a 0, mas não podíamos sentar nessa vantagem. Se não entrássemos ligados, traríamos problemas. conquista que temos”, concluiu.