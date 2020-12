Se o isolamento social afetou o relacionamento de muitos famosos durante a pandemia, para Ellen Rocche a história foi diferente. A atriz, que está no ar como Leonora na reprise de Haja Coração (2016), na Globo, engatou um namoro com Guilherme Chelucci, que tinha interpretado o Tarzan na trama, justamente no período de quarentena. Na época das gravações, eles eram só amigos. A amizade virou romance pouco antes do início da quarentena. “São coincidências do destino”, diz ela.

Em 2016, Ellen conheceu Chelucci enquanto vivia a ex-BBB Leonora no folhetim de Daniel Ortiz. No entanto, por estarem em núcleos diferentes, ela não mantinha muito contato com o ator. “Na época da novela, surgiu a amizade. Mas a maioria do elenco ficava em um prédio, um flat. E ele não estava no mesmo edifício. Mas a gente se encontrava no set”, rememora.

“Surgiu uma amizade, o tempo passou, comecei a namorar e, durante esse período, eu sempre o encontrava nas turmas de amigos. Mas, realmente, as coisas [do romance] aconteceram neste ano”, conta para o ..

A atriz de 41 anos hoje se diverte com o fato de não ter reparado em Chelucci nos tempos em que trabalharam juntos. “E eu o vi de sunga! Mas onde se ganha o pão não se come a carne (risos)”, brinca.

“Engraçado, eu não tenho essa coisa de ficar paquerando. Tenho uma foto dos bastidores de Haja Coração em que ele está de sunga! Falei: ‘Meu Deus, olha essa foto!’. Quando toca o nosso coração de outra maneira, né? Meus olhos para ele eram, realmente, de amizade. E eu estava tão focada no meu trabalho, que a gente se divertia, mas, realmente, ele era só um amigo. E nessa época ainda ficavam me dando vários namorados porque eu estava solteira (risos).”

Malu Mader (Rebeca), Carolina Ferraz (Penélope) e Ellen Rocche (Leonora) em cena de Haja Coração

Pouco antes do início das regras de distanciamento social, Ellen reviu o intérprete de Tarzan em um desses encontros de conhecidos em comum. A surpresa foi que o ator tomou a iniciativa e a surpreendeu com um beijo. “Me agarrou, menina. Me deu um beijão! Eu solteira, falei: ‘Meu Deus!'”, diverte-se.

A partir daí, a artista passou a ver o “amigo” com outros olhos. “De repente, quando ele me deu o beijo, eu até me surpreendi. Pensei: ‘Meu Deus, o que é isso?’. Ele foi perspicaz (risos). Estou feliz”, diz ela, apaixonada.

O pedido de namoro oficial veio em maio, e a pandemia os uniu de vez. “Passamos pela quarentena, passamos por tudo. O meu [namoro] engatou (risos). Ele é muito parceiro e companheiro, uma característica que, para mim, faz toda a diferença em um relacionamento. É um dos itens primordiais”, elogia. O casal, agora, confere a reprise de Haja Coração a dois na casa da atriz, em São Paulo. “A gente morre de rir”, comenta.

“Adoro ver meus trabalhos. Na época da novela, eu conseguia ver algumas coisas, um dia ou outro, quando chegava em casa a tempo. Fiquei muito feliz com a reprise porque é uma trama leve e divertida. Esse personagem foi um presente do Daniel Ortiz para mim. Estou assistindo tudo, viu? É até engraçado, porque falo: ‘Meu Deus! Não acredito que fiz isso’. Dou risada. Parece que estou assistindo pela primeira vez”, observa.

De volta ao trabalho na pandemia

Dos tempos em que deu vida a Leonora, Ellen guarda as aventuras que sua personagem proporcionou e as amizades que perduram até hoje. “Ela era muito impulsiva. Meio maluca e fez vários barracos (risos). Fiz várias cenas em que ela corria de salto. O tempo todo ela queria entrar em algum teste, estava sempre na correria e de salto (risos)”, recorda.

“Haja Coração foi uma novela doce, com tanta gente maravilhosa. Tenho grandes amigos no elenco e fiz grandes amizades também, como a Renata Augusto [Dinalda], a Malu Mader [Rebeca], a Carolina Ferraz [Penélope]. Esse quarteto foi um presente na minha vida. Temos um grupo de amigas e nos falamos. Ficou uma amizade para a vida”, celebra.

Em agosto último, Ellen voltou ao trabalho com sua Capitu na Escolinha do Professor Raimundo, da Globo. O humorístico gravou uma versão homeschooling, um episódio especial em formato de ensino à distância. O elenco recebeu em suas casas um kit com equipamentos higienizados, incluindo chroma key, objetos de arte, figurino e caracterização.

“Foi algo inédito para mim e para toda a equipe e elenco. Foi uma experiência tão gostosa. Minha casa se transformou num estúdio. A Globo mandou nossos itens de arte, caderno, mochila, lápis, roupa higienizada. Tudo! Parecia que eu estava num teatro me montando. Foi muito legal por ser atual, pois os alunos tiveram aulas virtuais na pandemia. Representar esse período por que todo mundo está passando foi uma grande sacada”, elogia.

Chelucci, inclusive, a ajudou no processo. Com a casa transformada, a atriz revela que foi preciso que o namorado assumisse a parte técnica e a produção, como entreter o cachorro em um outro cômodo para evitar latidos. “Botei ele para trabalhar (risos). Ele me ajuda muito. Ele está aqui [em casa] comigo, passa texto comigo, eu passo texto com ele. A gente se diverte e cuida da casa”, entrega.

Depois da versão homeschooling, a artista retornou às gravações em estúdio, no Rio de Janeiro. Ela admite que existiu um temor inicial pelo coronavírus. Mas o rígido esquema da Globo para evitar o contágio e propagação do vírus a fortaleceu.

“Dá medo, né? Mas quando vi os protocolos de segurança, todo cuidado e carinho, fiquei muito segura para chegar lá. Nem fomos de avião, fomos de carro. E fiquei confinada no hotel. Durante as gravações, tínhamos um distanciamento de dois metros [no estúdio]. Difícil foi controlar a vontade de abraçar e beijar [os colegas de elenco]”, lamenta.

