Neymar se pronunciou na manhã desta segunda-feira sobre a entrada que levou do compatriota Thiago Mendes, ex-São Paulo, na derrota do PSG sobre o Lyon, por 1 a 0, domingo, pelo Campeonato Francês.

O craque explicou, em publicação em suas redes sociais, por que deixou o campo chorando. “Choro é de dor, desespero, medo, angústia, cirurgia, muletas e outras lembranças ruins…”, escreveu ele, no Instagram.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Sobre a contusão, Neymar tranquilizou: “Poderia ser pior, mas mais uma vez Deus me livrou de algo sério. Recuperar e voltar o mais rápido possível.”

Pouco antes, o PSG havia divulgado boletim médico sobre o problema do brasileiro, escrevendo que os exames foram “tranquilizadores”.

Neymar, na derrota do PSG para o Lyon no Campeonato Francês Getty

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

O clube francês, que nesta sexta-feira soube que enfrentará o Barcelona nas oitavas de final da Uefa Champions League, ainda não detalhou a gravidade da lesão de Neymar, que passará por novos exames em 48 horas, segundo a equipe.

A possibilidade de Neymar ter tido uma fratura foi descartada ainda no domingo pela imprensa francesa, mas havia o temor de um problema ligamentar no tornozelo esquerdo do astro.

Thiago Mendes, que foi expulso após revisão do VAR na jogada de domingo, publicou um vídeo pedindo desculpas ao compatriota do PSG.